8 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Emprendimiento

Innovación verde en Mendoza: convierten los carozos de aceitunas en calefacción

Una olivícola de Coquimbito aprovechó el residuo para crear una fuente de calor y darle una segunda oportunidad. De qué se trata la propuesta innovadora.

Innovación verde en Mendoza: convierten los carozos de aceitunas en calefacción

Innovación verde en Mendoza: convierten los carozos de aceitunas en calefacción

Sitio Andino
 Por Sofía Pons

Un emprendimiento mendocino decidió dejar de tratar al carozo de aceituna como un residuo y lo convirtió en una oportunidad ecológica. Se trata de una fábrica de aceites de oliva que no desaprovecha ideas como tampoco insumos, aplicó la innovación a sus procesos y generó un círculo virtuoso.

La olivícola Almaoliva ubicada en Coquimbito, Maipú, optó por dejar de desechar los carozos de las aceitunas que utilizan para hacer aceite de oliva, los molieron y obtuvieron una especie de piedras naturales.

"Es un subproducto que a nivel mundial ya está bastante de moda, es un commodity", expresó Juan Pablo Gabrielli, del emprendimiento Almaoliva.

El joven resaltó la importancia de reutilizar todas las partes de las aceitunas, las cuales utilizan en grandes cantidades. "Lo que hacemos es moler la aceituna con el carozo, se forma una pasta y de ahí sacamos el aceite, el carozo molido y una harina conformada por la pulpa y la piel que sirve para fertilizar", detalló.

El carozo molido tiene varios usos y ya se implementa con normalidad en España.

El carozo molido tiene varios usos y ya se implementa con normalidad en España.

Qué usos se le puede dar a los carozos de aceitunas

Gabrielli definió a los carozos molidos como una "biomasa sustentable para energía, jardines y bienestar animal". Se trata de una fuente energética limpia y un recurso natural que no se desperdicia, sino que tiene un segundo uso. Además, se puede usar para:

  • Alimentar calderas y hornos: tiene un poder calorífico de 4.200 a 4.500 kilocalorías por cada kilogramo.
  • Paisajismo y jardines: mejora el suelo, controla malezas y conserva la humedad.
  • Bienestar animal: puede utilizarse en gallineros dado que es absorbente y reduce olores, como también en areneros para los gatos.

"Es orgánico, mantiene la humedad del suelo y con el tiempo se absorbe transformándose en más tierra. Por ejemplo, lo probamos como reemplazo de las piedras de los gatos, entonces después de usarlo se puede rellenar un pozo en el patio y se descompone naturalmente", explicó.

El emprendedor también comentó que es útil para los criaderos de gallinas, dado que es fácil de limpiar y absorbente. La fábrica comercializa el carozo molido en versiones de 3, 8 y 12 kilos, como también a granel, en bolsones de 1.000 kilos.

El producto se comercializa en varias versiones.

El producto se comercializa en varias versiones.

"En nuestro caso, en Almaoliva no tenemos gas ni electricidad así que la caldera funciona en base a carozos de aceitunas", contó. En España, uno de los principales productores de aceite de oliva, estiman que dos kilos equivalen al calor que genera un litro de gasolina. En el país europeo el uso de carozos de aceitunas como fuente de calefacción ya se ha implementado y las autoridades aclararon que no genera ningún tipo de contaminación.

