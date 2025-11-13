13 de noviembre de 2025
{}
Intento de homicidio

Imputaron a dos personas por un incendio en una vivienda usurpada de la Ciudad de Mendoza

Dos hermanos intentaron incendiar una vivienda con una mujer adentro, quien sufrió graves heridas. Ambos se encuentran detenidos.

Dos hermanos intentaron prender fuego la vivienda con una mujer adentro, quien sufrió graves heridas

Dos hermanos intentaron prender fuego la vivienda con una mujer adentro, quien sufrió graves heridas

Foto: Yemel Fil
 Por Carla Canizzaro

La Justicia imputó a dos personas por el incendio en una vivienda ubicada en calle Salta, en la Ciudad de Mendoza. Como consecuencia del hecho, una mujer de 33 años resultó con quemaduras de primer y segundo grado en sus piernas. Según las primeras investigaciones, el siniestro se habría originado durante una pelea entre ocupas que habían usurpado la propiedad.

La fiscal Florencia Díaz Peralta imputó a Roberto Manuel Baigorria Britos como autor del delito de homicidio simple en grado de tentativa, mientras que Sandra Lorena Baigorria Britos fue acusada como autora del delito de omisión de auxilio.

Ambos imputados permanecen aprehendidos mientras avanza la investigación judicial.

Cómo ocurrió el incendio en Ciudad

El hecho ocurrió el martes alrededor de las 16:00, cuando Roberto Baigorria ingresó a una vivienda ubicada en calle Salta 2383, en la Ciudad de Mendoza. En el lugar residía la víctima, identificada como Jessica Vanina Spitalieri, junto a Sandra Baigorria.

incendio, godoy Cruz
Como consecuencia del incendio, la vivienda sufri&oacute; p&eacute;rdidas totales y las llamas se extendieron a los &aacute;rboles cercanos

Como consecuencia del incendio, la vivienda sufrió pérdidas totales y las llamas se extendieron a los árboles cercanos

Una vez dentro del domicilio, Baigorria atacó a Spitalieri, golpeándola en la nuca con un fierro con el aparente propósito de acabar con su vida. Luego, la arrastró por la fuerza hasta una habitación precaria, construida con palos y nylon, y provocó un incendio en su interior, impidiendo que la mujer pudiera escapar.

La violenta escena fue presenciada por Lorena Baigorria, hermana del agresor, quien no prestó ayuda a la víctima ni intentó detener el ataque.

Como consecuencia del incendio, la vivienda sufrió pérdidas totales y las llamas se extendieron a los árboles cercanos, provocando además el colapso del techo.

Dos hermanos intentaron prender fuego la vivienda con una mujer adentro, quien sufrió graves heridas
Intento de homicidio

Imputaron a dos personas por un incendio en una vivienda usurpada de la Ciudad de Mendoza

Por Carla Canizzaro