Imputaron a dos personas por un incendio en una vivienda usurpada de la Ciudad de Mendoza

La Justicia imputó a dos personas por el incendio en una vivienda ubicada en calle Salta, en la Ciudad de Mendoza. Como consecuencia del hecho, una mujer de 33 años resultó con quemaduras de primer y segundo grado en sus piernas. Según las primeras investigaciones, el siniestro se habría originado durante una pelea entre ocupas que habían usurpado la propiedad.
La fiscal Florencia Díaz Peralta imputó a Roberto Manuel Baigorria Britos como autor del delito de homicidio simple en grado de tentativa, mientras que Sandra Lorena Baigorria Britos fue acusada como autora del delito de omisión de auxilio.
Ambos imputados permanecen aprehendidos mientras avanza la investigación judicial.
Cómo ocurrió el incendio en Ciudad
El hecho ocurrió el martes alrededor de las 16:00, cuando Roberto Baigorria ingresó a una vivienda ubicada en calle Salta 2383, en la Ciudad de Mendoza. En el lugar residía la víctima, identificada como Jessica Vanina Spitalieri, junto a Sandra Baigorria.
Una vez dentro del domicilio, Baigorria atacó a Spitalieri, golpeándola en la nuca con un fierro con el aparente propósito de acabar con su vida. Luego, la arrastró por la fuerza hasta una habitación precaria, construida con palos y nylon, y provocó un incendio en su interior, impidiendo que la mujer pudiera escapar.
La violenta escena fue presenciada por Lorena Baigorria, hermana del agresor, quien no prestó ayuda a la víctima ni intentó detener el ataque.
Como consecuencia del incendio, la vivienda sufrió pérdidas totales y las llamas se extendieron a los árboles cercanos, provocando además el colapso del techo.