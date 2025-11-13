Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este jueves 13 de noviembre en Mendoza Foto: Cristian Lozano

Desde las 19 o 20 se desarrollarán tormentas, que se iniciarán en Malargüe y en el Oeste del Gran Mendoza, y se extenderán durante la noche hacia el Valle de Uco, el Sur provincial y en menor medida la zona Este. No se descarta caída de granizo pequeño. Estas condiciones podrían persistir hasta las 6 del viernes.

Se estima que la temperatura máxima en el llano puede llegar a los 29 grados y la mínima a los 9 grados.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia Mendoza Respecto al viernes 14 de noviembre, se prevén tormentas desde las primeras horas de la tarde (13-14), principalmente en el Valle de Uco y el Gran Mendoza, que se extienden hacia la noche. Alta probabilidad de tormentas fuertes con caída de granizo tanto en el Valle de Uco como en el Sur provincial. La temperatura máxima llegaría a los 31 grados y la mínima a los 16 grados.