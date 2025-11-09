Ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo este domingo 9 de noviembre en Mendoza.

Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas para este domingo 9 de noviembre en la provincia de Mendoza se aguarda un tiempo parcialmente nublado con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sur. Tormentas hacia la noche.
Amanecerá nublado en Malargüe; resto de la Provincia con cielo despejado. A partir de las 14 se inicia la convección con probabilidad de lluvias moderadas en Malargüe y el Oeste del Valle de Uco. Por la noche, las precipitaciones se extienden a todo el Valle de Uco, zona Sur, y Oeste del Gran Mendoza. No se descarta la caída de granizo, especialmente en el Valle de Uco, zona Sur y Malargüe.
La temperatura máxima llegaría a los 24 grados y la mínima a los 12 grados.
En alta montaña el cielo generalmente estará despejado durante toda la jornada.
El pronóstico del tiempo extendido para la provincia Mendoza
Respecto al lunes 10 de noviembre estará inestable con nubosidad variable y tormentas aisladas, poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Nevadas en cordillera. Máxima: 21°C | Mínima: 13°C.
Mientras que el martes 11 de noviembre también habrá inestabilidad con nubosidad variable y tormentas aisladas, zonda en precordillera. Máxima: 24°C | Mínima: 10°C.
Para el miércoles 12 de noviembre habrá nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Mejoran las condiciones meteorológicas. Máxima: 20°C | Mínima: 8°C.