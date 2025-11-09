Ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo este domingo 9 de noviembre en Mendoza.

Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas para este domingo 9 de noviembre en la provincia de Mendoza se aguarda un tiempo parcialmente nublado con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sur. Tormentas hacia la noche.

Amanecerá nublado en Malargüe; resto de la Provincia con cielo despejado. A partir de las 14 se inicia la convección con probabilidad de lluvias moderadas en Malargüe y el Oeste del Valle de Uco. Por la noche, las precipitaciones se extienden a todo el Valle de Uco, zona Sur, y Oeste del Gran Mendoza. No se descarta la caída de granizo, especialmente en el Valle de Uco, zona Sur y Malargüe.