9 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
El clima

Ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo este domingo 9 de noviembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con ascenso de temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo este domingo 9 de noviembre en Mendoza.

Ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo este domingo 9 de noviembre en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano

Amanecerá nublado en Malargüe; resto de la Provincia con cielo despejado. A partir de las 14 se inicia la convección con probabilidad de lluvias moderadas en Malargüe y el Oeste del Valle de Uco. Por la noche, las precipitaciones se extienden a todo el Valle de Uco, zona Sur, y Oeste del Gran Mendoza. No se descarta la caída de granizo, especialmente en el Valle de Uco, zona Sur y Malargüe.

Lee además
Descenso de la temperatura, el pronóstico para este viernes 22 de agosto en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este sábado 8 de noviembre en Mendoza
Continúan las lluvias, el pronóstico del tiempo para este viernes 7 de noviembre en Mendoza
El clima

Continúan las lluvias, el pronóstico del tiempo para este viernes 7 de noviembre en Mendoza
Imagen de WhatsApp 2025-11-09 a las 08.58.36_63e733dd

La temperatura máxima llegaría a los 24 grados y la mínima a los 12 grados.

En alta montaña el cielo generalmente estará despejado durante toda la jornada.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia Mendoza

  • Respecto al lunes 10 de noviembre estará inestable con nubosidad variable y tormentas aisladas, poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Nevadas en cordillera. Máxima: 21°C | Mínima: 13°C.
  • Mientras que el martes 11 de noviembre también habrá inestabilidad con nubosidad variable y tormentas aisladas, zonda en precordillera. Máxima: 24°C | Mínima: 10°C.
  • Para el miércoles 12 de noviembre habrá nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Mejoran las condiciones meteorológicas. Máxima: 20°C | Mínima: 8°C.

Temas
Seguí leyendo

Alerta naranja y amarilla en Mendoza: el cargado combo climático para este jueves 6 de noviembre

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 6 de noviembre en Mendoza

Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este miércoles 5 de noviembre en Mendoza

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 4 de noviembre en Mendoza

Mendoza bajo alerta amarilla: se esperan tormentas, viento Zonda y cambio de temperatura

Poco cambio de temperatura y zonda: el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

Ascenso de la temperatura y cielo despejado: el pronóstico del tiempo par este domingo en Mendoza

Lluvias y descenso de la temperatura: el pronóstico para este sábado en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Fiesta de la Vendimia: se define el equipo que dirigirá la edición 2026.
Cuenta Regresiva

Fiesta de la Vendimia: se define el equipo que dirigirá la edición 2026

Las Más Leídas

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión.
Tragedia

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión

Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad
Todo quedó registrado

Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad

Innovación verde en Mendoza: convierten los carozos de aceitunas en calefacción
Emprendimiento

Innovación verde en Mendoza: convierten los carozos de aceitunas en calefacción

La inteligencia artificial aplicada a la medicina acelera diagnósticos y tratamientos oncológicos.
El futuro de la salud

Inteligencia artificial y medicina: la innovación mendocina que revoluciona la radioterapia

Inesperado revés: Franco Colapinto, al fondo junto a Verstappen en el GP de Brasil
Gasly fue 9°

Inesperado revés: Franco Colapinto, al fondo junto a Verstappen en el GP de Brasil

Te Puede Interesar

Mendoza 2026: empresarios proyectan estabilidad y crecimiento moderado tras las elecciones.
Proyecciones económicas

Mendoza 2026: empresarios proyectan estabilidad y crecimiento moderado tras las elecciones

Por Marcelo López Álvarez
Tras los primeros cruces, hay dudas sobre la unidad de los tres grupos que integran el nuevo oficialismo. video
Radiografía de la nueva conformación

Primeros chispazos entre el gobierno y los libertarios: cómo quedaría la Legislatura si hay quiebre

Por Facundo La Rosa
En Mendoza se empieza a hablar del litio.
potencial

De qué hablamos cuándo hablamos de litio, el "oro blanco" que pone a Mendoza en el radar mundial

Por Cecilia Zabala