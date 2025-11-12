12 de noviembre de 2025
dos policías heridos

Espectacular persecución que empezó en Maipú terminó con un choque en Godoy Cruz

Una persecución que se inició en Maipú terminó en Godoy Cruz con un choque. Al menos dos policías terminaron heridos y un sospechoso fue detenido.

Por Pablo Segura

Una espectacular persecución que se inició en Maipú, atravesó todo el departamento de Godoy Cruz y terminó en el barrio La Estanzuela, donde un móvil de Comisaría 40 chocó con el rodado en el que se movilizaban los sospechosos.

El hecho ocurrió a las 11 de este miércoles y uno de los acusados fue detenido, en tanto que al menos dos policías resultaron con heridas y debieron ser trasladados a la Clínica Francesa.

De acuerdo a las primeras informaciones, la persecución se inició luego de que personal policial detectara a una camioneta que tenía pedido de secuestro al haber sido identificada en distintos hechos delictivos ocurridos en Ciudad y Maipú.

persecución
Fuentes policiales consultadas por este diario indicaron que personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Maipú realizaba tareas de rutina cuando advirtieron la presencia del rodado, una camioneta Renault Partner.

La camioneta en la que se movilizaban los sospechosos, durante la persecución.

Al intentar identificar a los dos ocupantes, el conductor del rodado aceleró y se originó una persecución.

Los acusados huyeron hacia Godoy Cruz y de esta forma la persecución atravesó todo el departamento, hasta llegar al oeste, en el barrio La Estanzuela.

Testigos dijeron que, en ese trayecto, los sospechosos embistieron a otro móvil, esa vez, de la Unidad de Acción Preventiva. En tanto que en el barrio de Godoy Cruz, chocaron con un patrullero de la Comisaría 40 de ese departamento.

Ahora la justicia analiza la situación procesal del detenido, y su posible vinculación con distintos hechos delictivos investigados.

Por Carla Canizzaro