Persecución en Mendoza: la Policía detuvo a tres hombres que robaron una rueda en Godoy Cruz

El hecho ocurrió en calle Adolfo Calle, entre Marconi y San Martín de Godoy Cruz Foto: Cristian Lozano

Por Carla Canizzaro







Una intensa persecución policial se desató este miércoles luego del robo de una rueda de auxilio en Godoy Cruz. Tres hombres escaparon a bordo de un Fiat negro, pero fueron aprehendidos en Guaymallén tras protagonizar choque al finalizar la huida.

El hecho ocurrió en calle Adolfo Calle, entre Marconi y San Martín, cuando una llamada al 911 alertó a la Policía de Mendoza sobre el robo de la rueda de una camioneta. Minutos después, efectivos lograron visualizar el vehículo sospechoso y comenzaron la persecución.

robo, persecución, godoy cruz Una intensa persecución policial se desató este miércoles luego del robo de una rueda de auxilio en Godoy Cruz Los delincuentes intentaron escapar a gran velocidad hacia Guaymallén, pasando varios semáforos en rojo. Al llegar a la intersección de avenida Costanera y Olascoaga, el Fiat impactó contra otros vehículos y un móvil policial, lo que permitió la detención de los tres ocupantes.

robo, persecución Una llamada al 911 alertó a la Policía de Mendoza sobre el robo de la rueda de una camioneta Finalmente, los sospechosos fueron trasladados a la Comisaría 27ª, donde quedaron a disposición de la Oficina Fiscal Nº 4 de Godoy Cruz.