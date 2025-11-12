12 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Operativo

Persecución en Mendoza: la Policía detuvo a tres hombres que robaron una rueda en Godoy Cruz

Los sospechosos robaron una rueda de auxilio y huyeron en un Fiat negro. La Policía los identificó en Godoy Cruz y la persecución finalizó con un choque en Guaymallén.

El hecho ocurrió en calle Adolfo Calle, entre Marconi y San Martín de Godoy Cruz

El hecho ocurrió en calle Adolfo Calle, entre Marconi y San Martín de Godoy Cruz

Foto: Cristian Lozano
 Por Carla Canizzaro

Una intensa persecución policial se desató este miércoles luego del robo de una rueda de auxilio en Godoy Cruz. Tres hombres escaparon a bordo de un Fiat negro, pero fueron aprehendidos en Guaymallén tras protagonizar choque al finalizar la huida.

El hecho ocurrió en calle Adolfo Calle, entre Marconi y San Martín, cuando una llamada al 911 alertó a la Policía de Mendoza sobre el robo de la rueda de una camioneta. Minutos después, efectivos lograron visualizar el vehículo sospechoso y comenzaron la persecución.

Lee además
Persecución y choque en Godoy Cruz. 
dos policías heridos

Espectacular persecución que empezó en Maipú terminó con un choque en Godoy Cruz
La justicia investiga el móvil de la agresión.
Rodeo de la cruz

Brutal agresión a un menor a la salida de una escuela en Guaymallén
robo, persecución, godoy cruz
Una intensa persecución policial se desató este miércoles luego del robo de una rueda de auxilio en Godoy Cruz

Una intensa persecución policial se desató este miércoles luego del robo de una rueda de auxilio en Godoy Cruz

Los delincuentes intentaron escapar a gran velocidad hacia Guaymallén, pasando varios semáforos en rojo. Al llegar a la intersección de avenida Costanera y Olascoaga, el Fiat impactó contra otros vehículos y un móvil policial, lo que permitió la detención de los tres ocupantes.

robo, persecución
Una llamada al 911 alertó a la Policía de Mendoza sobre el robo de la rueda de una camioneta

Una llamada al 911 alertó a la Policía de Mendoza sobre el robo de la rueda de una camioneta

Finalmente, los sospechosos fueron trasladados a la Comisaría 27ª, donde quedaron a disposición de la Oficina Fiscal Nº 4 de Godoy Cruz.

Temas
Seguí leyendo

San Rafael: redujeron con pistolas taser a un ex futbolista que se atrincheró

Inseguridad a pleno: nuevo robo en un café céntrico, a metros de tribunales

Femicidio de Rocío Collado: el desgarrador mensaje de su padre a casi tres meses del crimen

Impactante accidente en Buenos Aires: un tren de pasajeros descarriló y dejó 20 heridos

Femicidio en Necochea: hallan el cuerpo de Débora Bulacio y apuntan a su pareja por el crimen

Juicio por Cecilia Strzyzowski: revelan cómo el clan Sena intentó eliminar todo rastro del cuerpo

La situación procesal del joven que causó un accidente vial fatal en Guaymallén

Nuevos operativos de la Policía de Mendoza, esta vez, en Luján y Rivadavia

LO QUE SE LEE AHORA
Importante operativo en San Rafael por un hombre que se atrincheró cerca de la Municipalidad.  video
Importante operativo

San Rafael: redujeron con pistolas taser a un ex futbolista que se atrincheró

Las Más Leídas

Importante operativo en San Rafael por un hombre que se atrincheró cerca de la Municipalidad.  video
Importante operativo

San Rafael: redujeron con pistolas taser a un ex futbolista que se atrincheró

AFA confirmó cuándo se juegan los playoff de la liga argentina 2025
Definición

AFA confirmó cuándo se juegan los playoff de la Liga Argentina 2025

Así se observa el volcán Peteroa esta tarde (Gentileza). video
Al suroeste de Malargüe

El viento lleva cenizas del volcán Planchón-Peteroa hasta Bardas Blancas

La docente de 31 años fue encontrada sin vida dentro de una camioneta Fiat Fiorino blanca  video
Dolor

Femicidio de Rocío Collado: el desgarrador mensaje de su padre a casi tres meses del crimen

La justicia investiga el móvil de la agresión.
Rodeo de la cruz

Brutal agresión a un menor a la salida de una escuela en Guaymallén

Te Puede Interesar

Una familia requiere en Mendoza 447 mil pesos para no ser indigente
Medición

Cuánto necesitó ganar una familia mendocina en octubre de 2025 para no ser pobre ni indigente

Por Facundo La Rosa
La inflación en Mendoza alcanzó el 2,4 por ciento.
Precios

La inflación en Mendoza fue la más alta de los últimos seis meses

Por Facundo La Rosa
El hecho ocurrió en calle Adolfo Calle, entre Marconi y San Martín de Godoy Cruz
Operativo

Persecución en Mendoza: la Policía detuvo a tres hombres que robaron una rueda en Godoy Cruz

Por Carla Canizzaro