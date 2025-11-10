Inestable, el pronóstico del tiempo este lunes 10 de noviembre en Mendoza.

Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas para este lunes 10 noviembre en la provincia de Mendoza se aguarda un tiempo inestable con nubosidad variable y tormentas aisladas , poco cambio de la temperatura y vientos leves del noreste.

Amanece seminublado en Malargüe, aumentando la nubosidad desde las 13 en todo el Valle de Uco. A partir de las 15, probabilidad de lluvias en el Oeste del Valle de Uco, extendiéndose luego al Oeste del Gran Mendoza, Malargüe, Valle de Uco y zona Sur durante la noche. No se descarta la caída de granizo pequeño en forma aislada.