10 de noviembre de 2025
Sitio Andino
El clima

Inestable, el pronóstico del tiempo este lunes 10 de noviembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con ascenso de temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Inestable, el pronóstico del tiempo este lunes 10 de noviembre en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano

Amanece seminublado en Malargüe, aumentando la nubosidad desde las 13 en todo el Valle de Uco. A partir de las 15, probabilidad de lluvias en el Oeste del Valle de Uco, extendiéndose luego al Oeste del Gran Mendoza, Malargüe, Valle de Uco y zona Sur durante la noche. No se descarta la caída de granizo pequeño en forma aislada.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia Mendoza

  • Mientras que el martes 11 de noviembre también habrá inestabilidad con nubosidad variable y tormentas aisladas, zonda en precordillera. Máxima: 24°C | Mínima: 10°C.
  • Para el miércoles 12 de noviembre habrá nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Mejoran las condiciones meteorológicas. Máxima: 20°C | Mínima: 8°C.

