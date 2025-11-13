Sergio Salgado, exintendente de Santa Rosa, recibió la libertad condicional. Foto: Axel Lloret

Por Sitio Andino Política







Sergio Salgado, exintendente de Santa Rosa, condenado a 6 años de prisión, obtuvo la libertad condicional. Estaba detenido en el penal de San Felipe hace 4 años, por malversación de fondos y fraude a la administración pública.

En los últimos tiempos, había pasado por la granja penal de Gustavo André, en Lavalle, y tenía salidas transitorias los fines de semana. El beneficio lo consiguió la semana pasada, pero no se ejecutó debido a un reclamo de la justicia federal, que se destrabó al demostrar que tenía penas unificadas.

Salgado fue jefe comunal desde el año 2007 y reelecto en dos oportunidades. Luego renunció al cargo, en 2016, en medio de escándalos que lo pusieron en el centro de la escena. Uno de ellos estuvo vinculado a la feria La Salada, concretamente, por manejo de fondos generados de manera irregular a través de la playa de estacionamiento del lugar.

Sergio Salgado - 351589 Sergio Salgado. Gentileza: NoticiasdelEste Además, se lo acusó de no haber construido una planta de destete, pese a haber recibido $1.500.000 del Iscamen para la obra, y de no haber contestado pedidos de informes de la Fiscalía de Estado.

La condena en su contra llegó en 2018. También recibió inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de funciones en la administración pública por los delitos de concusión, desobediencia, malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública en la modalidad de administración infiel en grado de tentativa. A su vez, la Justicia sentenció a Salgado por amenazar al gerente y un empleado de la sucursal local del Banco Nación.