12 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Reunión del partido

Con presencia de un mendocino, el PRO descartó conformar un interbloque con LLA en el Congreso

Mauricio Macri reunió a dirigentes del PRO y ratificaron el apoyo a las reformas de Javier Milei, pero continuarán con un bloque propio.

Con presencia de un mendocino, el PRO descartó conformar un interbloque con LLA en el Congreso.
Con presencia de un mendocino, el PRO descartó conformar un interbloque con LLA en el Congreso.
Por Sitio Andino Política

Mauricio Macri reunió a dirigentes del PRO este miércoles. El espacio del expresidente ratificó el acompañamiento a las reformas que impulsa el Gobierno nacional en el Congreso, pero confirmó que no conformarán un interbloque con La Libertad Avanza (LLA).

El encuentro se desarrolló en el contexto del Consejo Nacional del partido, el primero tras las elecciones legislativas, la salida de legisladores bullrichistas del bloque amarillo en la Cámara baja y la afirmación de Macri sobre la construcción de un candidato propio para los comicios de 2027.

Lee además
Diego Santilli juró su cargo como ministro del Interior y arranca mañana gira por las provincias
Asunción

Diego Santilli juró su cargo como ministro del Interior y arranca mañana gira por las provincias
Javier Milei se reunió con legisladores actuales y electos: los mendocinos que participaron.
Casa Rosada

Javier Milei se reunió con legisladores actuales y electos: los mendocinos que participaron

La diputada María Eugenia Vidal confirmó que no conformarán un interbloque con LLA y que mantendrán la independencia en Diputados. Al mismo tiempo, manifestó el acompañamiento para la reforma laboral y calificó el salto de Diego Santilli al Gobierno como una acción personal.

"Nosotros lo que pensamos es cómo apoyar y cómo garantizar que se transforme nuestro país cada día. Eso es lo que desvela a Mauricio, lo que nos desvela nosotros como dirigentes, más allá de las especulaciones electorales", dijo Vidal a la salida de la reunión partidaria.

Con presencia de un mendocino

Del encuentro participó Macri, como titular del partido, la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, como vice; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y Facundo Pérez Carletti, secretario General del PRO. También participaron María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro y diversos legisladores

Entre los referentes provinciales, se destacó la presencia del senador mendocino Gabriel Pradines. "Participé del Consejo Nacional del PRO junto a dirigentes de todo el país, analizando el presente y pensando el futuro", escribió en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielPradines/status/1988643681826664589?s=20&partner=&hide_thread=false

Además, estuvieron Juan Martín (Río Negro), Humberto Schiavoni (Misiones), Julio Sahad (La Rioja), Adela Arming y Soher el Sukaria (Córdoba), entre otros.

El PRO en el Congreso

Consultada por el eventual interbloque en el Congreso con LLA, Vidal contestó: "Nosotros, en el Congreso, a partir del 10 de diciembre, tanto en el Senado como en Diputados, vamos a tener un bloque propio, un bloque independiente como lo tuvimos los últimos dos años, que represente las ideas y los valores del PRO".

Sobre Diego Santilli, parte del Gabinete

Sobre Santilli remarcó: "Él se ha definido dentro del PRO, pero también hay que aclarar, y vale la pena decirlo, que su decisión de ser ministro del Interior a título personal. El PRO es un partido independiente, autónomo, que, por supuesto, siempre, como lo dijo Mauricio, va a hacer lo correcto sobre lo conveniente".

"No va a especular. Va a acompañar lo que esté bien y va a acompañar lo que sea bueno para la gente, sobre todo en el programa fiscal del Gobierno, el programa macroeconómico, que coincide con nuestras ideas. Ahora, en aquello que no, también lo va a decir. Hace años que el PRO viene defendiendo y sosteniendo que la Argentina necesita una reforma laboral", agregó Vidal.

Después del último encuentro entre Milei y Macri, el expresidente afirmó: "La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”.

Las intenciones del PRO en las elecciones presidenciales

Vidal confirmó también que la idea del proyecto presidencial 2027 del PRO sigue vigente. La exgobernadora de Buenos Aires afirmó: "Faltan dos años para la elección. Mauricio ha dicho que vamos a tener candidato a presidente, y seguramente lo tendremos, pero lo más importante es que haya un equipo. Nosotros creemos en los equipos, la gestión, en las ideas de la libertad y valores. Eso nos ha caracterizado los últimos 25 años". Fuente: NA/ Infobae.

Temas
Seguí leyendo

Con la presencia de Omar Félix, se puso en marcha la lucha antigranizo en San Rafael

Sin respaldo peronista, Diputados aprobó las dos leyes fiscales que acompañan al Presupuesto

Otro ministro de Milei visitará a Alfredo Cornejo este viernes en Mendoza

El Gobierno de Mendoza extendió el plazo de licitación del Tren del Este, una obra de más de $212 mil millones

Con los gobernadores de la "Mesa del cobre", Mendoza será centro del debate sobre minerales críticos

El Gobierno de Mendoza aumentó fondos para la DEIE: qué encuestas realizarán y cuánto invertirán

Javier Milei reúne a su mesa política mientras Mauricio Macri convoca a dirigentes del PRO

El Presupuesto 2026 de Cornejo se votará hoy y saldría con deuda y roll over

LO QUE SE LEE AHORA
Los gobernadores que integran la mesa del cobre vuelven a Mendoza. 
"minería del futuro"

Con los gobernadores de la "Mesa del cobre", Mendoza será centro del debate sobre minerales críticos

Las Más Leídas

Importante operativo en San Rafael por un hombre que se atrincheró cerca de la Municipalidad.  video
Importante operativo

San Rafael: redujeron con pistolas taser a un ex futbolista que se atrincheró

Se vienen góndolas llenas de alimentos importados
Mas permisividad

Desregulación de alimentos: el Gobierno levanta controles y acelera el ingreso de productos importados

Persecución y choque en Godoy Cruz. 
dos policías heridos

Espectacular persecución que empezó en Maipú terminó con un choque en Godoy Cruz

La justicia investiga el móvil de la agresión.
Rodeo de la cruz

Brutal agresión a un menor a la salida de una escuela en Guaymallén

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 12 de noviembre: números ganadores del sorteo 3321.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 12 de noviembre: números ganadores del sorteo 3321

Te Puede Interesar

Los expedientes fueron girados al Senado.
Legislatura

Sin respaldo peronista, Diputados aprobó las dos leyes fiscales que acompañan al Presupuesto

Por Sitio Andino Política
Scott Bessent que Estados Unidos hizo un buen negocio financiero con Argentina.
Confesiones

El costo oculto del rescate: las confesiones del Tesoro de Estados Unidos sobre la ayuda a la Argentina

Por Marcelo López Álvarez
Las aviones están listas para operar y combatir celdas graniceras. video
Ya están las aviones

Con la presencia de Omar Félix, se puso en marcha la lucha antigranizo en San Rafael

Por Sitio Andino Departamentales