Con presencia de un mendocino, el PRO descartó conformar un interbloque con LLA en el Congreso.

Mauricio Macri reunió a dirigentes del PRO este miércoles. El espacio del expresidente ratificó el acompañamiento a las reformas que impulsa el Gobierno nacional en el Congreso, pero confirmó que no conformarán un interbloque con La Libertad Avanza (LLA).

El encuentro se desarrolló en el contexto del Consejo Nacional del partido, el primero tras las elecciones legislativas, la salida de legisladores bullrichistas del bloque amarillo en la Cámara baja y la afirmación de Macri sobre la construcción de un candidato propio para los comicios de 2027.

La diputada María Eugenia Vidal confirmó que no conformarán un interbloque con LLA y que mantendrán la independencia en Diputados. Al mismo tiempo, manifestó el acompañamiento para la reforma laboral y calificó el salto de Diego Santilli al Gobierno como una acción personal.

"Nosotros lo que pensamos es cómo apoyar y cómo garantizar que se transforme nuestro país cada día. Eso es lo que desvela a Mauricio, lo que nos desvela nosotros como dirigentes, más allá de las especulaciones electorales", dijo Vidal a la salida de la reunión partidaria.

Con presencia de un mendocino

Del encuentro participó Macri, como titular del partido, la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, como vice; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y Facundo Pérez Carletti, secretario General del PRO. También participaron María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro y diversos legisladores

Entre los referentes provinciales, se destacó la presencia del senador mendocino Gabriel Pradines. "Participé del Consejo Nacional del PRO junto a dirigentes de todo el país, analizando el presente y pensando el futuro", escribió en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielPradines/status/1988643681826664589?s=20&partner=&hide_thread=false Participé del Consejo Nacional del PRO junto a dirigentes de todo el país, analizando el presente y pensando el futuro. pic.twitter.com/gDu4xYiBoF — Gabriel Pradines (@GabrielPradines) November 12, 2025

Además, estuvieron Juan Martín (Río Negro), Humberto Schiavoni (Misiones), Julio Sahad (La Rioja), Adela Arming y Soher el Sukaria (Córdoba), entre otros.

El PRO en el Congreso

Consultada por el eventual interbloque en el Congreso con LLA, Vidal contestó: "Nosotros, en el Congreso, a partir del 10 de diciembre, tanto en el Senado como en Diputados, vamos a tener un bloque propio, un bloque independiente como lo tuvimos los últimos dos años, que represente las ideas y los valores del PRO".

Sobre Diego Santilli, parte del Gabinete

Sobre Santilli remarcó: "Él se ha definido dentro del PRO, pero también hay que aclarar, y vale la pena decirlo, que su decisión de ser ministro del Interior a título personal. El PRO es un partido independiente, autónomo, que, por supuesto, siempre, como lo dijo Mauricio, va a hacer lo correcto sobre lo conveniente".

"No va a especular. Va a acompañar lo que esté bien y va a acompañar lo que sea bueno para la gente, sobre todo en el programa fiscal del Gobierno, el programa macroeconómico, que coincide con nuestras ideas. Ahora, en aquello que no, también lo va a decir. Hace años que el PRO viene defendiendo y sosteniendo que la Argentina necesita una reforma laboral", agregó Vidal.

Después del último encuentro entre Milei y Macri, el expresidente afirmó: "La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”.

Las intenciones del PRO en las elecciones presidenciales

Vidal confirmó también que la idea del proyecto presidencial 2027 del PRO sigue vigente. La exgobernadora de Buenos Aires afirmó: "Faltan dos años para la elección. Mauricio ha dicho que vamos a tener candidato a presidente, y seguramente lo tendremos, pero lo más importante es que haya un equipo. Nosotros creemos en los equipos, la gestión, en las ideas de la libertad y valores. Eso nos ha caracterizado los últimos 25 años". Fuente: NA/ Infobae.