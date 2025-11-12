Sin respaldo peronista, Diputados aprobó las dos leyes fiscales que acompañan al Presupuesto

Sin el respaldo del peronismo, pero con el acompañamiento de otros bloques opositores , la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó —y giró al Senado— las dos leyes fiscales que acompañan al Presupuesto 2026: Avalúo e Impositiva .

Ambos expedientes se trataron y votaron en simultáneo. El Gobierno logró el apoyo de los legisladores de La unión Mendocina y otros monobloques afines . En el caso de Avalúo, salió con 35 votos afirmativos y diez negativos , provenientes del PJ, José Luis Ramón (Consumidores y Ciudadanos) y Emanuel Fugazzotto (Partido Verde).

En cuanto a la norma que define el cobro de los impuestos el año próximo, contó con 36 positivos y ocho rechazos . En esta oportunidad, Fugazzotto sí respaldó el proyecto en general, aunque se opuso a los artículos vinculados a Inmobiliario y Automotor. "Siguen siendo fuertes incrementeos y un fuerte golpe para las familias mendocinas y también para los sectores productivos, comerciales e industriales ", argumentó.

El texto busca consolidar el alivio fiscal, modernizar el sistema tributario y garantizar los recursos necesarios para sostener los servicios esenciales.

Como novedad, en el próximo ejercicio se aplicará a el "Pago Único Liberatorio" , que será el último pago del Impuesto Automotor que podrán hacer los propietarios de algunos vehículos. Quedarán eximidos del pago del Impuesto Automotor en los subsiguientes ejercicios fiscales los siguientes vehículos:

Motocicletas de hasta 10 millones de avalúo.

Los automotores hasta modelo 2005 (incluye vehículos rurales, camionetas, pick-ups, jeeps, camiones y furgones de hasta 4.000 kilos).

Según explicaron desde Hacienda, el Impuesto Automotor en 2026 aumentará en base a los valores de los vehículos informados desde Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), a tono con la inflación.

Como este año, para el próximo se prevé el mismo esquema de descuentos: 5% por pago anual, 10% sobre objetos con el impuesto 2025 cancelado, otro 10% para objetos con el impuesto 2024 cancelado y otro 10% para quienes no presenten deuda al 31 de diciembre de este año, con lo que puede acumularse hasta un 35% de descuento.

Impuesto Inmobiliario

Junto al "Pago Único Liberatorio" para algunos vehículos que propone el Poder Ejecutivo, plantea una "corrección" en el avalúo de algunas propiedades rurales, que impactará en lo que deberán pagar algunos propietarios. El inmobiliario tiene dos componentes: el valor de la tierra y el valor de la mejora.

"En el caso de la tierra para lo urbano empezamos a utilizar hace dos años la metodología del 10% del valor de mercado y eso generó una ecualización y una actualización del valor de la tierra", explicó el Gobierno.

Según la metodología aplicada para el cálculo del Avalúo de las propiedades rurales, se contempla el 10% del valor del mercado establecido por el Observatorio el Mercado Inmobiliario de Mendoza, con un dólar fijado en $1.325. El monto mínimo del Impuesto Inmobiliario previsto será de $43.645.

En cuanto al monto del Impuesto Inmobiliario Urbano e Interfaz 2026, se contempla hasta el 10% del valor del mercado establecido por el Observatorio el Mercado Inmobiliario de Mendoza, un dólar a $1.325 y $87.021 por metro cuadrado de construcción (esto es el 10% del 72% del valor del m2 establecido por el Colegio de Arquitectos de Mendoza). En este caso, el monto mínimo será de $43.654.

Impuesto de Sellos

Se mantiene la reducción de la alícuota general, de 0,25 puntos porcentuales por año, lo que implica que en 2026 la alícuota general será del 1%, representando una disminución del 20% respecto al valor vigente este año. La reducción continuará de forma progresiva hasta llegar al 0% en 2030.

Para las operaciones con alícuotas especiales, también contempla una disminución gradual en los próximos años. En particular, el impuesto por la inscripción de vehículos 0km, por transferencia de inmuebles y por operaciones financieras y transferencia de maquinaria agrícola, que caerá 0,25 puntos porcentuales, equivalente a una baja de entre 11% y 14% respecto de las alícuotas vigentes.

Cálculo del Avalúo 2026

La norma establece la metodología, valores y parámetros aplicables para la determinación del Avalúo Fiscal correspondiente a los bienes inmuebles ubicados en la Provincia.

Según fundamentó el oficialismo, la clasificación de uso del suelo fue revisada y armonizada; se procedió a un proceso de rezonificación de parcelas y, en el marco “estratégico de Modernización e Innovación” de ATM, se mantiene el método catastral para la valuación masiva “basado en IA del valor unitario de tierra (VUT) de inmuebles urbanos, de interfaz y del valor único total del inmueble (VUI) para aquellos ubicados en zona rural a través de la aplicación de Mapas de Valores Generales producto del Observatorio del Mercado Inmobiliario de Mendoza (OMIM)”.

Asimismo, la adecuación de las valuaciones referidas a valores de mercado, “permitirá mejorar la base imponible y la equidad tributaria de un impuesto menos distorsivo como el inmobiliario, con la finalidad de recuperar protagonismo en la recaudación tributaria provincial”.