Diego Santilli juró su cargo como ministro del Interior y arranca mañana gira por las provincias

Tras jurar como ministro del Interior, Diego Santilli iniciará una gira por el país para reunirse con gobernadores aliados y buscar acuerdos que impulsen las principales reformas del Gobierno y la aprobación del Presupuesto 2026.

Por Sitio Andino Política

El ex diputado del PRO, Diego Santilli juró hoy su cargo como ministro del Interior e inicia mañana una gira por las provincias para reunirse con gobernadores aliados.

Santilli asumió el cargo en una ceremonia que se llevó a cabo pasadas las 15 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde tomó juramento por “Dios y por la patria”.

Participaron del acto familiares, integrantes del gabinete y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros.

Así, el titular de la cartera política se reunirá en los próximos días con “10 gobernadores de los 20 que estuvieron con el Presidente” para consensuar las reformas que el Gobierno planea para la segunda parte del mandato, entre las que se encuentran las reformas laboral, tributaria y del Código Penal.

En la madrugada de este martes, en el Decreto 794/2025, el Gobierno oficializó el nombramiento de Santilli a cargo del Ministerio del Interior, que tendrá como principal objetivo buscar consenso con los gobernadores para lograr aprobar las reformas clave en el Congreso de la Nación, como el Presupuesto 2026 que se discutirá en las próximas semanas.

Diego Santilli juró su cargo como ministro del Interior.

Los próximos pasos de Diego Santilli

En las próximas semanas, el titular de la cartera política “se reunirá con 10 gobernadores de los 20 que estuvieron con el Presidente” para consensuar las reformas que el Gobierno planea para la segunda parte del mandato.

Santilli ya mantuvo encuentros con los gobernadores de Córdoba, San Juan, Chubut y Catamarca. Además, tiene previsto en las próximas semanas reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo, con quien hasta el momento no mantuvo ningún encuentro formal.

