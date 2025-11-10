Antes de su asunción, Diego Santilli se reunió con gobernadores: cuáles fueron los reclamos

Los gobernadores de Córdoba y San Juan , Martín Llaryora y Marcelo Orrego respectivamente, se reunieron con Diego Santilli , el ministro del Interior designado por el presidente Javier Milei que asumirá este martes . Los gobernadores plantearon sus reclamos en la Casa Rosada .

Llaryora destacó la reunión para analizar las futuras reformas que pretende la gestión libertaria, pero aclaró que el Presupuesto 2026 tiene que tener algunos cambios respecto al proyecto oficial.

Hoy estuvimos junto a Diego Santilli con los gobernadores de San Juan y Córdoba. Seguimos trabajando en una agenda en conjunto para avanzar en las reformas que necesita nuestro país. Fin. pic.twitter.com/OX7oMfSLNm

“Tiene que tener determinadas modificaciones para ser aprobado”, dijo el gobernador cordobés sobre el proyecto que se está debatiendo en el Congreso, aunque evitó mencionar cuáles deberían ser esos cambios. Se limitó a señalar que tiene que haber un Presupuesto que “tenga visión de crecimiento y nosotros en Córdoba hacer uno en línea, con el que podamos, con baja inflación, incentivar la producción y que genere empleo y reduzca la presión fiscal ”.

Al retirarse de la sede gubernamental, tras casi una hora y media de reunión con Santilli y con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , Llaryora dijo que se trató de un encuentro en el que se habló del “rumbo de la Argentina y de los caminos que hay que seguir para poder crecer”.

En #CasaRosada , mantuve una reunión de trabajo con el ministro del Interior de la Nación, @diegosantilli , y con el jefe de Gabinete de Ministros, @madorni . Fue un encuentro positivo, cordial y productivo. Valoramos la apertura de una nueva etapa para el país, que nos permita… pic.twitter.com/3A72EqNZ8K

Consultado por la reforma laboral, una iniciativa clave que la gestión de Javier Milei pretende concretar, remarcó que aún no hay “ningún proyecto presentado” mientras que dijo que hay que preocuparse “por la cantidad de personas que están en las industrias y comercios chicos en la informalidad, eso es un castigo”.

En tanto, dijo que no se habló con Santilli y Adorni sobre el reclamo de larga data de Córdoba a la Nación por la deuda de la caja de jubilaciones porque ese tema “está en la Justicia”.

Además, ponderó el cambio del presidente de Milei de reducir sus niveles de confrontación, al afirmar que “fue una reunión positiva, cordial y productiva. Veo con buenos ojos que se abra una nueva etapa que nos permita dialogar y lograr consensos para mejorar la vida de los argentinos y dejar atrás anteriores etapas de agravios e insultos”.

El encuentro entre Diego Santilli y el gobernador de San Juan

Según publicó Marcelo Orrego en su cuenta de X, se reunió con las autoridades nacionales para "darle a San Juan el protagonismo que merece y concretar compromisos claros".

Además, dijo que el diálogo es clave mientras sea con respeto y una mirada federal para crear soluciones. "Hablamos de la previsibilidad y continuidad de la obra pública, de fortalecer la infraestructura, de trabajar con transparencia y para el beneficio de todos los sanjuaninos", indicó.

Por último, expresó: "Nuestro compromiso sigue firme: defender los intereses de San Juan con responsabilidad, acción y voz propia".

Los próximos pasos de Diego Santilli

Santilli jurará en su cargo este martes a las 15 en una ceremonia “austera” en la que estará acompañado por familiares y parte del gabinete, y emprenderá después una gira por las provincias administradas por gobernadores aliados, entre los que estaría Alfredo Cornejo, para encarar una agenda “federal”.

En las próximas semanas, el titular de la cartera política “se reunirá con 10 gobernadores de los 20 que estuvieron con el Presidente” para consensuar las reformas que el Gobierno planea para la segunda parte del mandato.

Diego Santilli ministro del interior Casa Rosada Santilli emprenderá una gira por provincias aliadas. NA

Santilli ya mantuvo encuentros con los gobernadores de Córdoba, San Juan, Chubut y Catamarca. Además, tiene previsto en las próximas semanas reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo, con quien hasta el momento no mantuvo ningún encuentro formal.