10 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
En busca de consensos

Antes de su asunción, Diego Santilli se reunió con gobernadores: cuáles fueron los reclamos

Los mandatarios de Córdoba y San Juan dialogaron con el que será Ministro del Interior. En el encuentro también estuvo Manuel Adorni. De qué hablaron.

Antes de su asunción, Diego Santilli se reunió con gobernadores: cuáles fueron los reclamos

Antes de su asunción, Diego Santilli se reunió con gobernadores: cuáles fueron los reclamos

Presidencia de la Nación
Por Sitio Andino Política

Los gobernadores de Córdoba y San Juan, Martín Llaryora y Marcelo Orrego respectivamente, se reunieron con Diego Santilli, el ministro del Interior designado por el presidente Javier Milei que asumirá este martes. Los gobernadores plantearon sus reclamos en la Casa Rosada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1987993142138991035&partner=&hide_thread=false

Llaryora destacó la reunión para analizar las futuras reformas que pretende la gestión libertaria, pero aclaró que el Presupuesto 2026 tiene que tener algunos cambios respecto al proyecto oficial.

Lee además
Diego Santilli adelantó que priorizará el diálogo con las provincias
Ceremonia

Diego Santilli jurará como ministro del Interior ante Javier Milei en Casa Rosada
Diego Santilli y Manuel Adorni se sumaron al Gabinete Nacional. 
¿Infractores?

El proyecto de legisladores mendocinos que dejaría a Manuel Adorni y Diego Santilli al borde de una sanción

“Tiene que tener determinadas modificaciones para ser aprobado”, dijo el gobernador cordobés sobre el proyecto que se está debatiendo en el Congreso, aunque evitó mencionar cuáles deberían ser esos cambios. Se limitó a señalar que tiene que haber un Presupuesto que “tenga visión de crecimiento y nosotros en Córdoba hacer uno en línea, con el que podamos, con baja inflación, incentivar la producción y que genere empleo y reduzca la presión fiscal”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinLlaryora/status/1988003238579180017&partner=&hide_thread=false

Al retirarse de la sede gubernamental, tras casi una hora y media de reunión con Santilli y con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Llaryora dijo que se trató de un encuentro en el que se habló del “rumbo de la Argentina y de los caminos que hay que seguir para poder crecer”.

Consultado por la reforma laboral, una iniciativa clave que la gestión de Javier Milei pretende concretar, remarcó que aún no hay “ningún proyecto presentado” mientras que dijo que hay que preocuparse “por la cantidad de personas que están en las industrias y comercios chicos en la informalidad, eso es un castigo”.

Un juicio a un pequeño le hace cerrar la persiana. En una reforma no puede haber modificaciones hacia atrás, hay derechos adquiridos. Hay que tener en cuenta las diferencias entre medianos y grandes. Un juicio a un pequeño le hace cerrar la persiana. En una reforma no puede haber modificaciones hacia atrás, hay derechos adquiridos. Hay que tener en cuenta las diferencias entre medianos y grandes.

En tanto, dijo que no se habló con Santilli y Adorni sobre el reclamo de larga data de Córdoba a la Nación por la deuda de la caja de jubilaciones porque ese tema “está en la Justicia”.

Además, ponderó el cambio del presidente de Milei de reducir sus niveles de confrontación, al afirmar que “fue una reunión positiva, cordial y productiva. Veo con buenos ojos que se abra una nueva etapa que nos permita dialogar y lograr consensos para mejorar la vida de los argentinos y dejar atrás anteriores etapas de agravios e insultos”.

El encuentro entre Diego Santilli y el gobernador de San Juan

Según publicó Marcelo Orrego en su cuenta de X, se reunió con las autoridades nacionales para "darle a San Juan el protagonismo que merece y concretar compromisos claros".

El país y nuestra provincia enfrentan juntos desafíos que requieren voluntad compartida. El país y nuestra provincia enfrentan juntos desafíos que requieren voluntad compartida.

Además, dijo que el diálogo es clave mientras sea con respeto y una mirada federal para crear soluciones. "Hablamos de la previsibilidad y continuidad de la obra pública, de fortalecer la infraestructura, de trabajar con transparencia y para el beneficio de todos los sanjuaninos", indicó.

Por último, expresó: "Nuestro compromiso sigue firme: defender los intereses de San Juan con responsabilidad, acción y voz propia".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DrMarceloOrrego/status/1987990543624700032&partner=&hide_thread=false

Los próximos pasos de Diego Santilli

Santilli jurará en su cargo este martes a las 15 en una ceremonia “austera” en la que estará acompañado por familiares y parte del gabinete, y emprenderá después una gira por las provincias administradas por gobernadores aliados, entre los que estaría Alfredo Cornejo, para encarar una agenda “federal”.

En las próximas semanas, el titular de la cartera política “se reunirá con 10 gobernadores de los 20 que estuvieron con el Presidente” para consensuar las reformas que el Gobierno planea para la segunda parte del mandato.

Diego Santilli ministro del interior Casa Rosada
Santilli emprenderá una gira por provincias aliadas.

Santilli emprenderá una gira por provincias aliadas.

Santilli ya mantuvo encuentros con los gobernadores de Córdoba, San Juan, Chubut y Catamarca. Además, tiene previsto en las próximas semanas reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo, con quien hasta el momento no mantuvo ningún encuentro formal.

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei reúne por primera vez a su nuevo Gabinete en Casa Rosada

Diego Santilli: "Gracias al Presidente por la confianza y por pensar en mi para este desafío"

Javier Milei nombró a Diego Santilli como el nuevo ministro del Interior

Caputo confirmó que no habrá modificaciones en el sistema de bandas cambiarias

El Concejo Deliberante de San Rafael cumple 150 años e invita a diseñar su logo conmemorativo

PSJ Cobre Mendocino: el Gobierno explicó cómo garantizará el control ambiental

Del Malbec al cobre: Alfredo Cornejo busca tentar a los mercados árabes

Fabián Gregorio, de PSJ Cobre Mendocino: "La Declaración de Impacto Ambiental no es un cheque en blanco"

LO QUE SE LEE AHORA
Fabián Gregorio, de PSJ Cobre Mendocino: La Declaración de Impacto Ambiental no es un cheque en blanco
minería

Fabián Gregorio, de PSJ Cobre Mendocino: "La Declaración de Impacto Ambiental no es un cheque en blanco"

Las Más Leídas

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos.
Siniestro

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos

Terrible choque frontal entre dos camiones en Alta Montaña.
tragedia

Las identidades de las víctimas fatales y heridos en el accidente vial de Alta Montaña

Desde hoy aumenta el precio del boleto en toda la provincia.
transporte público

Desde hoy aumenta el precio del boleto en Mendoza: así quedan las tarifas en toda la provincia

El robo ocurrió en la noche del domingo, en Godoy Cruz. 
no hay detenidos

Violento robo a mano armada en una farmacia de Godoy Cruz

Fuerte tormenta en Neuquén: tres autos arrastrados por la corriente del arroyo Carranza.
Mirá el video

Fuerte tormenta en Neuquén: tres autos arrastrados por la corriente del arroyo Carranza

Te Puede Interesar

Festeja Javier Milei: el mercado argentino extiende su racha alcista y crece la confianza inversora
Mercados optimistas

Festeja Javier Milei: el mercado argentino extiende su racha alcista y crece la confianza inversora

Por Marcelo López Álvarez
Solicitaron duras penas para el acusado
Polo judicial

Abusos sexuales en Chacras de Coria: piden hasta 20 años de prisión para un profesor de Kung Fu

Por Carla Canizzaro
Luis Caputo aseguró que no habrá modificaciones en el sistema de bandas cambiarias
Dólar

Caputo confirmó que no habrá modificaciones en el sistema de bandas cambiarias

Por Sitio Andino Economía