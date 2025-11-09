Diego Santilli jurará como ministro del Interior ante Javier Milei en Casa Rosada

El diputado nacional electo por La Libertad Avanza (LLA) , Diego Santilli , asumirá formalmente como ministro del Interior del gobierno de Javier Milei . La ceremonia de jura se llevará a cabo este martes 11 de noviembre, a las 15 horas , en el Salón Blanco de la Casa Rosada .

Desde que la Oficina de Presidencia confirmó su designación a través de las redes sociales, Santilli comenzó una ronda de reuniones con distintos gobernadores. Entre ellos, ya mantuvo encuentros con Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca). Para los próximos días, tiene previsto reunirse con Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta) y Marcelo Orrego (San Juan).

Tras su encuentro con el nuevo ministro, el gobernador chubutense Ignacio Torres expresó: "Me reuní con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni , y con el ministro del Interior, Diego Santilli , para seguir avanzando en el compromiso de eliminar las retenciones al petróleo en Chubut. Además, dialogamos sobre el Presupuesto 2026 y la ejecución de obras de infraestructura prioritarias , objetivos centrales para lograr la previsibilidad y el desarrollo que nuestra provincia y el país necesitan".

Torres agregó que están " convencidos de que el país tiene la oportunidad de consolidar acuerdos a mediano y largo plazo" y avanzar en las " reformas estructurales necesarias para generar trabajo, atraer inversiones y construir un futuro mejor para los argentinos ".

Diego Santilli y la constante crítica a Axel Kicillof

Por su parte, Santilli adelantó que el diálogo con las provincias será una de las prioridades de su gestión. Sin embargo, aclaró que no tiene previsto reunirse con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien cuestionó por mantener una postura "contraria" a las políticas del gobierno nacional.

Santilli aclaró que no tiene previsto reunirse con el gobernador bonaerense Axel Kicillof

"Me aturde el doble discurso de Kicillof: no votó Boleta Única, no fue al Pacto de Mayo, no adhirió a las leyes de Reincidencia y Reiterancia, ni a la Ley Antimafia. ¿Dónde está, por qué tiene ese doble discurso?", señaló Santilli en declaraciones televisivas días atrás.

En el acto de jura estarán presentes funcionarios del Gobierno Nacional, familiares y amigos de Santilli, y se confirmó la asistencia del jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo.