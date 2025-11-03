Javier Milei reúne por primera vez a su nuevo Gabinete en Casa Rosada

El presidente Javier Milei reunirá este lunes por primera vez a su nuevo Gabinete en Casa Rosada e iniciará la segunda etapa de su gestión . Fuentes oficiales de Casa Rosada detallaron a medios nacionales que el encuentro será a las 9:30 horas.

Será la reunión inaugural de los flamantes integrantes del equipo: Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli como ministro del Interior , en reemplazo de Guillermo Francos y Lisandro Catalán , respectivamente.

Gobierno Nacional Diego Santilli: "Gracias al Presidente por la confianza y por pensar en mi para este desafío"

Equipo renovado Javier Milei se reunió con el nuevo Gabinete: quiénes estuvieron y de qué hablaron

Está previsto que también asista el resto de los funcionarios, incluido el canciller Pablo Quirno , para quien también será su primera reunión de Gabinete .

Será la reunión inaugural de los flamantes integrantes del equipo: Manuel Adorni y Diego Santilli

La decisión de anunciar a Santilli la tomó Milei este domingo en la Quinta de Olivos , con la idea de arrancar la semana con los principales casilleros del equipo completo , tras la salida de Catalán.

Santiago Caputo mantiene su influencia dentro del Gobierno

Con este nombramiento, se confirma que el asesor Santiago Caputo seguirá con ese rol dentro de Casa Rosada, sin firma de ministro, pero con influencia en distintas reparticiones gubernamentales.

En las últimas horas se había especulado con que el integrante del "triángulo de hierro" podría asumir un rol más formal dentro de la estructura libertaria, pero por el momento mantendrá su estatus actual.

Santiago Caputo Se confirma que el asesor Santiago Caputo seguirá con ese rol dentro de Casa Rosada

El Gabinete de Milei deberá modificarse nuevamente en breve, ya que tanto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como el ministro de Defensa, Luis Petri, dejarán el equipo para asumir sus bancas en el Congreso.

En el caso de Santilli y Adorni, electos diputado nacional y porteño, se descuenta que no jurarán por sus cargos para dedicarse de lleno a la gestión.

Fuente: NA