3 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Busca consolidar su equipo

Javier Milei reúne por primera vez a su nuevo Gabinete en Casa Rosada

El Presidente encabezará este lunes el primer encuentro con su equipo renovado, que incluye a Manuel Adorni como jefe de Gabinete y a Diego Santilli como ministro del Interior.

El Gabinete de Milei deberá modificarse nuevamente en breve
El Gabinete de Milei deberá modificarse nuevamente en breve

Será la reunión inaugural de los flamantes integrantes del equipo: Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli como ministro del Interior, en reemplazo de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, respectivamente.

Lee además
Javier Milei se reunió con el nuevo Gabinete: quiénes estuvieron y de qué hablaron.
Equipo renovado

Javier Milei se reunió con el nuevo Gabinete: quiénes estuvieron y de qué hablaron
Diego Santilli nuevo Ministro del gabinete nacional.
Gobierno Nacional

Diego Santilli: "Gracias al Presidente por la confianza y por pensar en mi para este desafío"
diego santilli, manuel adorni
Será la reunión inaugural de los flamantes integrantes del equipo: Manuel Adorni y Diego Santilli

Será la reunión inaugural de los flamantes integrantes del equipo: Manuel Adorni y Diego Santilli

Primera reunión del Gabinete renovado

Está previsto que también asista el resto de los funcionarios, incluido el canciller Pablo Quirno, para quien también será su primera reunión de Gabinete.

La decisión de anunciar a Santilli la tomó Milei este domingo en la Quinta de Olivos, con la idea de arrancar la semana con los principales casilleros del equipo completo, tras la salida de Catalán.

Santiago Caputo mantiene su influencia dentro del Gobierno

Con este nombramiento, se confirma que el asesor Santiago Caputo seguirá con ese rol dentro de Casa Rosada, sin firma de ministro, pero con influencia en distintas reparticiones gubernamentales.

En las últimas horas se había especulado con que el integrante del "triángulo de hierro" podría asumir un rol más formal dentro de la estructura libertaria, pero por el momento mantendrá su estatus actual.

Santiago Caputo
Se confirma que el asesor Santiago Caputo seguirá con ese rol dentro de Casa Rosada

Se confirma que el asesor Santiago Caputo seguirá con ese rol dentro de Casa Rosada

El Gabinete de Milei deberá modificarse nuevamente en breve, ya que tanto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como el ministro de Defensa, Luis Petri, dejarán el equipo para asumir sus bancas en el Congreso.

En el caso de Santilli y Adorni, electos diputado nacional y porteño, se descuenta que no jurarán por sus cargos para dedicarse de lleno a la gestión.

Fuente: NA

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei nombró a Diego Santilli como el nuevo ministro del Interior

Javier Milei viaja a Miami para participar del America Business Forum junto a Trump, Machado y Messi

"No logramos ponernos de acuerdo", la lapidaria definición de Macri sobre la reunión con Milei

Kicillof pidió a Milei "escuchar y corregir": críticas al plan económico y reclamo por el federalismo

"Ciclo cumplido": la justificación del Gobierno a los cambios en el gabinete

Las privatizaciones que prepara el Gobierno tras el respaldo en las urnas

Video: sin hablar con la prensa, así se fue Mauricio Macri tras cenar con Javier Milei

Cuál será la primera provincia que visitará Milei tras el triunfo electoral

LO QUE SE LEE AHORA
Cornejo participó en la apertura de la Conferencia Anual de las Grandes Capitales del Vino en Burdeos.
grandes capitales

Mendoza renueva su lugar en la élite mundial del vino durante la conferencia en Burdeos

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre

La Policía de Mendoza trabaja en el lugar
Investigación

Hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en Uspallata

Ni aburrido ni travieso: qué significa que tu perro haga pozos en el jardín, según expertos
Comportamiento canino

Ni aburrido ni travieso: qué significa que tu perro haga pozos en el jardín, según expertos

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 2 de noviembre de 2025.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1326 del domingo 2 de noviembre

Te Puede Interesar

Trágico accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
un menor muerto y otro muy grave

Imputaron a la anciana que provocó el trágico accidente vial del Parque

Por Sitio Andino Policiales
Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000.
Opciones para el verano

Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000

Por Natalia Mantineo
Gustavo Olguín, acusado del homicidio de su propia bebé, en el barrio Cementista de Las Heras. 
audiencia en el polo judicial

Los insólitos planteos del hombre acusado del homicidio de su bebé en Las Heras

Por Pablo Segura