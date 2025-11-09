La Libertad Avanza busca ampliar su bloque y consolidar poder en Diputados.

La Libertad Avanza encara una semana clave con el objetivo de sumar nuevos diputados a sus filas y alcanzar el centenar de legisladores propios en diciembre. La meta del oficialismo es fortalecer la segunda etapa de la gestión de Javier Milei antes de las sesiones extraordinarias, donde el debate principal será el Presupuesto 2026 .

Tras la crisis con el PRO y los cuestionamientos de Mauricio Macri a la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, el Gobierno decidió redoblar su estrategia política. La conducción de Karina Milei , junto a Martín Menem y Diego Santilli , impulsa un plan para convertir al bloque libertario en la primera minoría y así recuperar el control de las principales comisiones parlamentarias.

Para el oficialismo, retomar el control de la Cámara baja es fundamental. La oposición logró dominar la agenda legislativa durante el año y aprobó leyes que el Ejecutivo rechazaba, como la emergencia en discapacidad y los aumentos presupuestarios para universidades y el hospital Garrahan. Por eso, La Libertad Avanza busca consolidar su presencia legislativa con nuevas incorporaciones.

Desde las elecciones, el bloque libertario sumó seis legisladores provenientes del PRO , alcanzando 88 miembros y proyectando sumar dos o tres más esta semana. Entre los posibles nuevos integrantes se menciona a Alejandro Bongiovanni , diputado santafesino que se define como “liberal desde siempre”. También se espera una definición de Silvia Lospennato , cuya eventual renuncia podría permitir el ingreso de Lorena Petrovich , cercana a Patricia Bullrich .

Entre los nombres que ya dieron el salto al oficialismo figuran Damián Arabia, Silvana Giudici, Belén Avico y Patricia Vázquez, además de Sabrina Ajmechet y Laura Rodríguez Machado. El Gobierno también busca acuerdos con Verónica Razzini, ex PRO y fundadora de Futuro y Libertad, y analiza la posibilidad de reintegrar a ex libertarios que abandonaron el espacio, aunque algunos, como Oscar Zago y Eduardo Falcone, estarían más cerca de Encuentro Federal.

Acuerdos con gobernadores para aprobar el Presupuesto

Aun con un bloque más grande, La Libertad Avanza necesitará alianzas para aprobar leyes clave como el Presupuesto y las reformas laborales y tributarias. Con apoyo del PRO, la UCR y la Liga del Interior, el oficialismo suma unos 115 diputados, todavía por debajo del quórum necesario. En ese contexto, Adorni y Santilli iniciaron reuniones con los gobernadores de Chubut, Catamarca, Córdoba y San Juan, buscando consolidar apoyos que refuercen la gobernabilidad de Javier Milei en el Congreso.