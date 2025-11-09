Reactivación de la minería del uranio: cuáles son los proyectos vigentes y qué pasará en Mendoza

El lunes pasado, una comitiva del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) llegó al país para desarrollar la Misión de Examen Integrado del Ciclo de Producción de Uranio (IUPCR, por sus siglas en inglés) que se desarrollará hasta el lunes 13 de noviembre. El objetivo es analizar la infraestructura nacional para la reactivación de la minería del uranio.

El encuentro de especialistas se realiza en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Chubut. "Esta misión, solicitada por la Argentina al OIEA, trajo al país a varios expertos para realizar una evaluación, lo que nos ayudará en la discusión y elaboración de nuevos planes para hacer posible el renacimiento de la minería de uranio”, sostuvo en la apertura del encuentro el vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) , el ingeniero Luis Rovere.

potencial De qué hablamos cuándo hablamos de litio, el "oro blanco" que pone a Mendoza en el radar mundial

Oportunidades de desarrollo Minería con control: el Estado refuerza presencia con la Policía Ambiental

Los profesionales analizarán la infraestructura nacional en la fase de ingeniería, construcción y puesta en operación de minas e instalaciones de procesamiento de uranio . "Es un momento único para avanzar en esa dirección, aplicando los mejores estándares internacionales de trabajo , generación de conocimiento y control ambiental, garantizando una producción segura. El uranio es la fuente de energía más confiable y permanente que nos va a acompañar en el futuro", expresó Rovere.

Según el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, la misión de la OIEA -que incluye a expertos de Brasil, Canadá, Francia y Namibia- ayudará a identificar áreas de mejora para lograr el cumplimiento de los estándares internacionales.

"Actualmente hay 17 iniciativas vinculadas a la minería de uranio en el país, impulsadas tanto por la CNEA como por empresas privadas", detalló Rovere.

Del total de proyectos, ocho se encuentran en la provincia de Chubut, cuatro en Río Negro, dos en Mendoza, y el resto en Neuquén, Salta, Santa Cruz.

Dashproyehlhctos Datos actualizados hasta el 9 de octubre de 2025. Fuente: Secretaría de Minería de la Nación.

Reactivación de la minería del uranio: el potencial de Mendoza

Entre los 17 proyectos argentinos se encuentra Sierra Pintada U, ubicado en San Rafael, que tras la explotación, se encuentra en la etapa de remediación ambiental. Sin embargo, las autoridades nacionales lo incluyen como potencial actor en la reactivación de la minería del uranio.

"Sierra Pintada tiene una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de remediación y todavía no han finalizado. Ambiente, con el apoyo de la Dirección de Minería, viene haciendo el seguimiento de ese cumplimiento de la DIA. Todavía no está finalizada. Por el momento no tenemos nada más", explicó el director de Minería de la Provincia, Jerónimo Shantal, en diálogo con Sitio Andino en la Argentina Mining 2025.

El complejo minero de San Rafael cuenta con uno de los pocos laboratorios de la Argentina con la capacidad de analizar uranio y radio en agua, suelo y sedimentos. El establecimiento pertenece a la CNEA.

Testigos geológicos de uranio natural - Complejo Minero Fabril Sierra Pintada Testigos geológicos de uranio natural del Complejo Minero Fabril Sierra Pintada. Gobierno de la Nación

El funcionario destacó la riqueza de Mendoza en relación al uranio. "Hoy se está importando de Kazajistán para las tres centrales nucleares que tiene la República Argentina y que contribuyen al 9% de la generación eléctrica de nuestro país. El uranio es importantísimo y lo estamos importando cuando Mendoza tiene potencial", expresó.

Además, comentó que en el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental III hay iniciativas de exploración de uranio en el departamento más austral de la provincia. "Ojalá tengamos el recurso, que podamos explorarlo y aprovecharlo porque es importantísimo para la transición energética, e incluso podríamos llegar a exportar", indicó.

Malargüe también tiene tradición en relación al uranio, con la Mina Huemul. El complejo fabril que había en el departamento procesó mineral entre 1954 y 1986 que provenía de dicha mina y de Sierra Pintada. "Fue la primera planta de estas características en la Argentina y produjo 752 toneladas de uranio", según la CNEA.

Posteriormente, en dicho predio de tratamiento se concretó la primera obra de remediación ambiental de la minería del uranio en el país y en Latinoamérica. En ese lugar ahora funciona el “Parque El Mirador”, un espacio deportivo y recreativo.

El rol del Organismo Internacional de Energía Atómica

La OIEA asiste a países miembros para mejorar la infraestructura existente destinada a la producción de uranio a lo largo de todo el ciclo de producción. La institución analiza las áreas, determina las que requieren más recursos y se encarga de confirmar si tienen las condiciones para avanzar.

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) Encuentro de la Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Argentina, en la primera semana de noviembre. Gobierno de la Nación

Según el Organismo, la producción de uranio tiene cuatro fases:

Exploración,

Ingeniería, construcción y puesta en operación de minas de instalaciones de procesamiento,

Operación de minas e instalaciones de procesamiento,

Desmantelamiento y remediación del sitio.

La misión que solicitó la Nación se enfoca en la segunda fase y se analizarán 16 aspectos entre los que se encuentran: el marco legal y regulatorio, la protección del ambiente, de intereses culturales, turísticos, agrícolas, pastorales y afines; funciones y responsabilidades del gobierno, el regulador y el operador; la ruta de transporte y exportación, infraestructura; planes de contingencia y gestión de residuos.