Fuerte tormenta en Neuquén: tres autos arrastrados por la corriente del arroyo Carranza.

Por Sitio Andino Policiales







Las intensas tormentas que han afectado en el norte de Neuquén provocó una fuerte crecida del arroyo Carranza, que arrastró tres vehículos sobre la Ruta Provincial N°5, cerca de Rincón de los Sauces. El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 21, cuando el agua desbordó por el caudal acumulado tras las lluvias.

Según las primeras informaciones, los vehículos afectados serían un automóvil particular y dos camionetas. La corriente sorprendió a los conductores en plena ruta y los arrastró varios metros, generando una situación de emergencia en la zona.

Los testigos (uno de ellos sanrafaelino) grabaron el momento en que tres vehículos eran arrastrados por la corriente y avisaron a las autoridades.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) Los ocupantes del automóvil lograron salir por sus propios medios y se encuentran fuera de peligro. Sin embargo, continúa la búsqueda de las personas que viajaban en las dos camionetas, que todavía no fueron localizadas. Las autoridades mantienen operativo de rescate y advierten por la continuidad de las fuertes tormentas en el norte neuquino.

Calles anegadas y rutas cortadas por la tormenta La tormenta dejó calles anegadas, caminos cortados y rutas intransitables en Rincón de los Sauces y alrededores. La geografía del terreno, con cañadones y suelos de tierra suelta, favoreció la acumulación de agua y la formación de grandes corrientes de barro.

Compartí la nota:







