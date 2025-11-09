10 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Mirá el video

Fuerte tormenta en Neuquén: tres autos arrastrados por la corriente del arroyo Carranza

Tres vehículos fueron arrastrados por la crecida del arroyo Carranza en Rincón de los Sauces, Neuquén. Continúa la búsqueda de los desaparecidos.

Fuerte tormenta en Neuquén: tres autos arrastrados por la corriente del arroyo Carranza.

Fuerte tormenta en Neuquén: tres autos arrastrados por la corriente del arroyo Carranza.

Por Sitio Andino Policiales

Las intensas tormentas que han afectado en el norte de Neuquén provocó una fuerte crecida del arroyo Carranza, que arrastró tres vehículos sobre la Ruta Provincial N°5, cerca de Rincón de los Sauces. El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 21, cuando el agua desbordó por el caudal acumulado tras las lluvias.

Según las primeras informaciones, los vehículos afectados serían un automóvil particular y dos camionetas. La corriente sorprendió a los conductores en plena ruta y los arrastró varios metros, generando una situación de emergencia en la zona.

Lee además
Fuerte tormenta azotó Misiones y el sur de Brasil y Paraguay.
Alerta

Fuerte temporal azotó Misiones y el sur de Brasil y Paraguay
Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas. Imagen de archivo
Balance

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas

Los testigos (uno de ellos sanrafaelino) grabaron el momento en que tres vehículos eran arrastrados por la corriente y avisaron a las autoridades.

Los ocupantes del automóvil lograron salir por sus propios medios y se encuentran fuera de peligro. Sin embargo, continúa la búsqueda de las personas que viajaban en las dos camionetas, que todavía no fueron localizadas. Las autoridades mantienen operativo de rescate y advierten por la continuidad de las fuertes tormentas en el norte neuquino.

Calles anegadas y rutas cortadas por la tormenta

La tormenta dejó calles anegadas, caminos cortados y rutas intransitables en Rincón de los Sauces y alrededores. La geografía del terreno, con cañadones y suelos de tierra suelta, favoreció la acumulación de agua y la formación de grandes corrientes de barro.

Temas
Seguí leyendo

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza

Alerta naranja y amarilla en Mendoza: el cargado combo climático para este jueves 6 de noviembre

Cayó granizo en algunas zonas de San Rafael y continúa el alerta por tormentas

Trágico fin de semana en Mendoza: cuatro muertos en accidentes viales en menos de 48 horas

Acceso a la Información Pública en Mendoza: cómo funciona la ley 9070 y qué resultados obtuvo

Un hombre de 80 años murió en un choque en Tunuyán y es la tercera víctima fatal del fin de semana en Mendoza

Se hacían pasar por médicos, cobraban servicios falsos y quedaron detenidos en la Ciudad de Mendoza

La Paz: un hombre murió tras volcar en la ruta y su acompañante resultó lesionado

LO QUE SE LEE AHORA
Tunuyán: un hombre de 80 años murió en un choque y es la tercera víctima fatal del fin de semana en Mendoza.
Tragedia

Un hombre de 80 años murió en un choque en Tunuyán y es la tercera víctima fatal del fin de semana en Mendoza

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio del domingo 9 de noviembre

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143.
Hay varios heridos

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143

Te Puede Interesar

Los siniestros ocurrieron en San Rafael, La Paz y Tunuyán
Crece la preocupación

Trágico fin de semana en Mendoza: cuatro muertos en accidentes viales en menos de 48 horas

Por Carla Canizzaro
Fuerte tormenta en Neuquén: tres autos arrastrados por la corriente del arroyo Carranza.
Mirá el video

Fuerte tormenta en Neuquén: tres autos arrastrados por la corriente del arroyo Carranza

Por Sitio Andino Policiales
Durísimo golpe para el Tomba en el norte nacional.
caída dolorosa

Tristeza Tombina: Godoy Cruz perdió 2 a 1 con Atlético Tucumán y quedó a un paso del descenso

Por Martín Sebastián Colucci