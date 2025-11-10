Audiencia clave por el brutal homicidio de un hombre en Guaymallén

El trabajo de los peritos será clave para esclarecer el homicidio.

A partir de este lunes, la justicia comenzará a analizar la situación procesal de los tres detenidos que tiene la causa que investiga el brutal homicidio de César Darío Rodas (41) , el hombre que fue descuartizado y cocinado en una parrilla en una casa de Guaymallén.

Además de la ex pareja de la víctima, Adriana Valeria Suarez (40), también están imputados el actual novio de la mujer, Marcelo Rubén Altamirano (35) y un amigo de este, Rolando Contreras (46).

Todos deberán afrontar la audiencia de prisión preventiva bajo una imputación como coautores de un homicidio agravado por ensañamiento.

La primera parte de la audiencia será este lunes, en horas de la tarde, en el Polo Judicial Penal de la Provincia de Mendoza, ante el juez Gabriel Bragagnolo.

Se cree que la fiscal Andrea Lazo mantendrá la acusación contra los tres sospechosos, quienes están sumamente complicados en el expediente.

De los tres sospechosos, quien enfrenta la situación más complicada es Suarez. La mujer, que confesó el crimen asegurando que lo hizo al encontrar a su ex abusando sexualmente de su hija menor, tiene varios antecedentes.

De hecho, al momento del crimen gozaba en esa vivienda del régimen de prisión domiciliaria, al estar cumpliendo una condena a más de 6 años de cárcel por un robo agravado en poblado y en banda. Esa sentencia fue en enero del 2019.

Tras ser detenidos, los tres decidieron declarar ante los investigadores. Así confesaron el homicidio e insistieron en el ataque sexual hacia la hija de Suarez.

El brutal homicidio ocurrió en junio de este año en una vivienda ubicada en Adolfo Calle al 1.900, en Dorrego, Guaymallén.

Rodas fue brutalmente asesinado a golpes. Luego descuartizaron el cadáver y lo quemaron en una parrilla.

No conforme con esto, la mujer envió fotos y audios al hermano de la víctima fatal para mostrarle lo que había pasado.