Audiencia clave por el brutal homicidio de un hombre en Guaymallén

A partir de este lunes, la justicia comenzará a analizar la situación procesal de los tres detenidos que tiene la causa que investiga el brutal homicidio de César Darío Rodas (41), el hombre que fue descuartizado y cocinado en una parrilla en una casa de Guaymallén.
Además de la ex pareja de la víctima, Adriana Valeria Suarez (40), también están imputados el actual novio de la mujer, Marcelo Rubén Altamirano (35) y un amigo de este, Rolando Contreras (46).
De los tres sospechosos, quien enfrenta la situación más complicada es Suarez. La mujer, que confesó el crimen asegurando que lo hizo al encontrar a su ex abusando sexualmente de su hija menor, tiene varios antecedentes.
De hecho, al momento del crimen gozaba en esa vivienda del régimen de prisión domiciliaria, al estar cumpliendo una condena a más de 6 años de cárcel por un robo agravado en poblado y en banda. Esa sentencia fue en enero del 2019.
Tras ser detenidos, los tres decidieron declarar ante los investigadores. Así confesaron el homicidio e insistieron en el ataque sexual hacia la hija de Suarez.