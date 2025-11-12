El Gobierno de Mendoza extendió el plazo de licitación del Tren del Este, una obra de más de $212 mil millones

El Gobierno de Mendoza informó que la apertura de sobres para la licitación del Tren de Cercanías del Este se prorroga para el miércoles 3 de diciembre. La medida responde a un pedido formal de las empresas interesadas, con el objetivo de disponer de más tiempo para el estudio técnico y económico de sus propuestas. Esta decisión permitirá favorecer una mayor participación de oferentes y garantizar la transparencia y la concurrencia en el proceso licitatorio.
El proyecto del Tren de Cercanías del Este contempla la renovación integral de 33 kilómetros de vía entre las estaciones Gutiérrez (Maipú) y Libertador General San Martín (Junín), con paradas intermedias en Coquimbito, General Ortega, Rodeo del Medio, Fray Luis Beltrán, Barcala y Palmira.
Se trata de una obra estratégica para modernizar la movilidad del área Este del Gran Mendoza, mejorar la conectividad interdepartamental y ofrecer una alternativa de transporte sustentable para más de 350.000 habitantes.
El llamado a licitación comprende dos rubros principales:
Infraestructura y construcción de vías, estaciones y pasos a nivel.
Operación y mantenimiento del servicio ferroviario.
La inversión prevista es de $212.886.714.451,63 y generará más de 150 empleos directos y 300 indirectos durante la etapa de obra.
Con esta prórroga, el Gobierno de la provincia de Mendoza busca asegurar que todas las empresas interesadas puedan presentar propuestas sólidas y competitivas, fortaleciendo la calidad y transparencia del proceso.