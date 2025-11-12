El Gobierno de Mendoza extendió el plazo de licitación del Tren del Este, una obra de más de $212 mil millones

El Gobierno de Mendoza extendió la licitación del tren de cercanias.

El proyecto del Tren de Cercanías del Este contempla la renovación integral de 33 kilómetros de vía entre las estaciones Gutiérrez (Maipú) y Libertador General San Martín (Junín), con paradas intermedias en Coquimbito, General Ortega, Rodeo del Medio, Fray Luis Beltrán, Barcala y Palmira.

Se trata de una obra estratégica para modernizar la movilidad del área Este del Gran Mendoza, mejorar la conectividad interdepartamental y ofrecer una alternativa de transporte sustentable para más de 350.000 habitantes.

image El llamado a licitación comprende dos rubros principales: Infraestructura y construcción de vías, estaciones y pasos a nivel.

Operación y mantenimiento del servicio ferroviario.

La inversión prevista es de $212.886.714.451,63 y generará más de 150 empleos directos y 300 indirectos durante la etapa de obra. Con esta prórroga, el Gobierno de la provincia de Mendoza busca asegurar que todas las empresas interesadas puedan presentar propuestas sólidas y competitivas, fortaleciendo la calidad y transparencia del proceso.