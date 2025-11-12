12 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Conectividad regional

El Gobierno de Mendoza extendió el plazo de licitación del Tren del Este, una obra de más de $212 mil millones

El proyecto modernizará 33 kilómetros de vías y la inversión generará 450 empleos directos e indirectos.

El Gobierno de Mendoza extendió la licitación del tren de cercanias.

El Gobierno de Mendoza extendió la licitación del tren de cercanias.

Por Sitio Andino Departamentales

El Gobierno de Mendoza informó que la apertura de sobres para la licitación del Tren de Cercanías del Este se prorroga para el miércoles 3 de diciembre. La medida responde a un pedido formal de las empresas interesadas, con el objetivo de disponer de más tiempo para el estudio técnico y económico de sus propuestas. Esta decisión permitirá favorecer una mayor participación de oferentes y garantizar la transparencia y la concurrencia en el proceso licitatorio.

El proyecto del Tren de Cercanías del Este contempla la renovación integral de 33 kilómetros de vía entre las estaciones Gutiérrez (Maipú) y Libertador General San Martín (Junín), con paradas intermedias en Coquimbito, General Ortega, Rodeo del Medio, Fray Luis Beltrán, Barcala y Palmira.

Lee además
El Gobierno de Mendoza aumentó fondos para la DEIE: qué encuestas realizarán y cuánto invertirán
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza aumentó fondos para la DEIE: qué encuestas realizarán y cuánto invertirán
Aumento de tarifas en los micros del Valle de Uco. video
Tarifas media y larga distancia

Valle de Uco: como quedaron los valores del servicio de transporte público tras el aumento del boleto

Se trata de una obra estratégica para modernizar la movilidad del área Este del Gran Mendoza, mejorar la conectividad interdepartamental y ofrecer una alternativa de transporte sustentable para más de 350.000 habitantes.

image

El llamado a licitación comprende dos rubros principales:

  • Infraestructura y construcción de vías, estaciones y pasos a nivel.
  • Operación y mantenimiento del servicio ferroviario.
  • La inversión prevista es de $212.886.714.451,63 y generará más de 150 empleos directos y 300 indirectos durante la etapa de obra.

Con esta prórroga, el Gobierno de la provincia de Mendoza busca asegurar que todas las empresas interesadas puedan presentar propuestas sólidas y competitivas, fortaleciendo la calidad y transparencia del proceso.

Temas
Seguí leyendo

PSJ Cobre Mendocino: el Gobierno explicó cómo garantizará el control ambiental

Minería y Presupuesto, los temas que marcan la agenda en Diputados: cómo siguen los debates

Convocatoria a audiencia pública: proyecto "Don Luis"

Legislatura de Mendoza: funcionarios defendieron los proyectos mineros ante críticas de la oposición

Mendoza reconoció al "buceo en altura" como actividad de interés provincial

El Gobierno de Mendoza adjudicó el Hospital de Luján de Cuyo: los detalles

El Gobierno de Mendoza dio un paso clave para avanzar con el Tren de Cercanías

San Carlos tendrá una nueva Escuela Integración: una obra esperada por toda la comunidad educativa

LO QUE SE LEE AHORA
Pioneros de la década del 30 (Foto gentileza Archivo Histórico Malargüe).   video
Aniversario Departamental

Malargüe abre su cápsula del tiempo y revive los sueños del año 2000

Las Más Leídas

Importante operativo en San Rafael por un hombre que se atrincheró cerca de la Municipalidad.  video
Importante operativo

San Rafael: redujeron con pistolas taser a un ex futbolista que se atrincheró

AFA confirmó cuándo se juegan los playoff de la liga argentina 2025
Definición

AFA confirmó cuándo se juegan los playoff de la Liga Argentina 2025

Así se observa el volcán Peteroa esta tarde (Gentileza). video
Al suroeste de Malargüe

El viento lleva cenizas del volcán Planchón-Peteroa hasta Bardas Blancas

Llega la Noche de los Alfajores a Mendoza: cómo acceder a descuentos
Industria local

Llega la Noche de los Alfajores a Mendoza: cómo acceder a descuentos

La docente de 31 años fue encontrada sin vida dentro de una camioneta Fiat Fiorino blanca  video
Dolor

Femicidio de Rocío Collado: el desgarrador mensaje de su padre a casi tres meses del crimen

Te Puede Interesar

Una familia requiere en Mendoza 447 mil pesos para no ser indigente
Medición

Cuánto necesitó ganar una familia mendocina en octubre de 2025 para no ser pobre ni indigente

Por Facundo La Rosa
La inflación en Mendoza alcanzó el 2,4 por ciento.
Precios

La inflación en Mendoza fue la más alta de los últimos seis meses

Por Facundo La Rosa
El hecho ocurrió en calle Adolfo Calle, entre Marconi y San Martín de Godoy Cruz
Operativo

Persecución en Mendoza: la Policía detuvo a tres hombres que robaron una rueda en Godoy Cruz

Por Carla Canizzaro