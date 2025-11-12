12 de noviembre de 2025
Ya están las aviones

Con la presencia de Omar Félix, se puso en marcha la lucha antigranizo en San Rafael

El intendente firmó el convenio que da inicio a la temporada 2025-2026 del sistema de defensa activa contra tormentas en el sur mendocino.

Las aviones están listas para operar y combatir celdas graniceras.

Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

Durante un encuentro realizado en uno de los hangares del Aeroclub San Rafael, donde tienen asiento las aeronaves que siembran yoduro de plata en celdas graniceras y se encuentra la sala de radarización, el jefe comunal puso en valor la reanudación del sistema de defensa activa contra tormentas.

“Es un día importante porque continuamos con la lucha contra el granizo, un esfuerzo de todos los sectores para que esto sea posible. El sistema no solo beneficia a los productores, sino también a toda la sociedad, al turismo y a la economía regional”, expresó Félix.

Omar Félix participó de la puesta en marcha de la lucha antigranizo en el Sur provincial.

Se reanuda la lucha antigranizo: “San Rafael tiene más de 30 años de experiencia en el sistema”

Félix destacó que “San Rafael cuenta con más de 30 años de experiencia en el sistema, con estadísticas que demuestran su eficiencia”.

En ese sentido, subrayó que, si bien “no es 100% efectivo, porque dependemos de la naturaleza”, destacó que “sí es beneficioso”. “Además, debe complementarse con el uso de mallas antigranizo y seguros agrícolas”, añadió.

El intendente subrayó que la mitigación del impacto del granizo tiene efectos directos sobre la sostenibilidad del trabajo agrícola.

“Cuando hay que arrancar plantas y volver a ponerlas, hay que esperar entre tres y cinco años para que vuelvan a producir. Si logramos reducir el tamaño del granizo, evitamos eso y protegemos las estructuras productivas”, enfatizó.

El impacto en el turismo de la lucha antigranizo y la defensa del sistema por parte de Félix

El jefe comunal también hizo hincapié en la incidencia del fenómeno climático sobre el turismo. “Un turista que sufre el granizo es una voz que se multiplica negativamente. Tener activa la lucha es virtuoso en todo sentido”, graficó.

Félix no pasó por alto las declaraciones del ministro de Producción de la Provincia, Rodolfo Vargas Arizu, quien había calificado de “caprichosos” a los empresarios que defienden sostener la lucha.

“Lo tomo como una falta de respeto y desprecio a todos los sanrafaelinos, porque es negar los 32 años de estadísticas que existen respecto al sistema. Es una actitud que no entendemos, porque hay que tener en cuenta que son varios los países del mundo donde esto se aplica y no creo que allí se crea solo en cruces de sal”, opinó.

En el Sur provincial ya están las dos aviones que se utilizarán para la lucha antigranizo.

Trabajo conjunto con General Alvear y apoyo del sector productivo

Asimismo, Félix valoró el trabajo conjunto con General Alvear, destacando la integración regional como un ejemplo a seguir.

Integrados en la región nos va a ir mejor. Ojalá los aviones no haya que usarlos, pero es fundamental que estén disponibles para poder defendernos”, remarcó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, Gabriel Brega, destacó que “la temporada pasada quedó demostrado que la lucha mitiga el granizo”, en virtud de auditorías realizadas por la institución durante tormentas en las que los aviones debieron intervenir.

También se expresó el titular de la Sociedad Rural de San Rafael, Marcelo Serrano, quien celebró la puesta en marcha del sistema: “Las tormentas, si no son mitigadas al menos para reducir el tamaño o la potencia del granizo, pueden ocasionar daños no solo en el sector productivo, sino también en vehículos o viviendas. Es una herramienta que necesitan todos los sectores económicos de San Rafael y General Alvear”.

De este modo, San Rafael y General Alvear ya cuentan con dos aeronaves y bengalas para la siembra activa de tormentas graniceras, cuya época de mayor registro ya comenzó. De hecho, este viernes el pronóstico indica probabilidades de tormentas fuertes en la región, lo que seguramente demandará la actuación de los pilotos designados para tal misión.

