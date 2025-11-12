12 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Susto

Germán Martitegui casi no la cuenta por culpa del plato de un famoso de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity sorprendió a todos con un inesperado momento de tensión vivido por Germán Martitegui. ¿Querés saber qué pasó? Te lo contamos.

Germán Martitegui casi no la cuenta por culpa del plato de un famoso de MasterChef Celebrity

Germán Martitegui casi no la cuenta por culpa del plato de un famoso de MasterChef Celebrity

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta oportunidad, Germán Martitegui vivió un gran susto tras probar el plato de uno de los famosos.

Qué le pasó a Germán Martitegui y por qué generó preocupación en MasterChef Celebrity

Todo comenzó cuando Luis Ventura presentó su plato ante el jurado: un pionono salado de atún, acompañado por tomates y pimientos asados, y decorado con aceitunas verdes. A simple vista, la preparación se destacó por su presentación.

Sin embargo, durante la degustación, el momento tomó un giro inesperado. Germán Martitegui, al probar su porción, tragó accidentalmente una aceituna con carozo, lo que provocó que se atragantara y tuviera que apartarse del set mientras tosía. La situación generó unos segundos de tensión entre los presentes, que observaron con preocupación lo ocurrido.

Afortunadamente, tras unos minutos, el chef logró recomponerse sin mayores consecuencias y retomó su lugar para comenzar con la devolución. Finalmente, la preparación de Ventura no logró convencer al jurado, por lo que el periodista quedó nominado y deberá enfrentarse a la próxima gala de eliminación.

