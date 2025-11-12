12 de noviembre de 2025
Ulpiano Suarez firmó un acuerdo estratégico con la ciudad china de Yantai

La firma del acuerdo entre el intendente de la Municipalidad de Mendoza Ulpiano Suarez con autoridades de Yantai consolida un puente entre ambas ciudades.

Firma de acuerdo en la Municipalidad de Mendoza.

Este acuerdo - trabajado durante más de un año junto a la Cámara Argentino China en Mendoza - representa mucho más que un gesto diplomático. Es la construcción de un puente estratégico entre dos ciudades reconocidas mundialmente por su industria vitivinícola, su vocación turística y su apuesta por la innovación y el crecimiento sostenible.

En este sentido, el acuerdo abre múltiples oportunidades para Mendoza, vinculadas al intercambio, el desarrollo conjunto y la internacionalización de la economía local. También favorece en ámbitos como el comercio, las inversiones, la cultura y la educación.

La Municipalidad de Mendoza fortalece su presencia internacional

Con estas acciones, la capital mendocina fortalece su presencia internacional y consolida vínculos estratégicos que abren nuevas puertas para la innovación, el crecimiento y la proyección global de su identidad productiva y cultural.

Recordemos que con China, en particular, en 2022, la Ciudad firmó un acuerdo bilateral con la ciudad china de Mianyang que permitió profundizar el intercambio en materia de ciencia, tecnología, turismo, economía y comercio. Otro hecho relacionado con el país asiático durante ese año, fue la inauguración de una sede del Club Sportivo Independiente Rivadavia en la ciudad de Mianyang, en la provincia china de Sichuan, en la que Ulpiano participó de la ceremonia de manera virtual.

Además, el intendente Ulpiano Suarez participó, en octubre de 2024, del acto de inauguración del nuevo instituto Confucio con el objetivo de profundizar en el aprendizaje e intercambio cultural entre China y Argentina.

Por otra parte, en abril de este año y junto a la Cámara de Comercio Argentina-China, se estrenó una iniciativa que tiene por objetivo la captación de turistas chinos mediante la homologación de comercios adaptados a sus necesidades culturales. Aquí, fue el restaurante República Bistró, ubicado sobre la calle Arístides Villanueva, el primer local gastronómico en adherirse al programa “Bienvenido”.

El acuerdo firmado este miércoles con Yantai simboliza un puente entre dos regiones unidas por su tradición vitivinícola, su espíritu emprendedor y su compromiso con el desarrollo global, y sigue posicionando a Mendoza como una Ciudad referente en relaciones internacionales y diplomacia subnacional.

