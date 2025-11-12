Más de 30 trabajadores vivían en condiciones precarias en una finca de Tupungato

Precariedad laboral en una finca de Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales







En el departamento de Tupungato, un operativo conjunto encabezado por UATRE, RENATRE y la Subsecretaría de Trabajo detectó graves irregularidades en una finca hortícola del Zampalito.

Más de treinta trabajadores fueron relevados en condiciones precarias de vivienda y con salarios por debajo de lo establecido. Desde el gremio advirtieron que esta situación se repite cada temporada de ajo y que buscan avanzar en la regularización del trabajo rural en el Valle de Uco.

Las inspecciones realizadas por el equipo interviniente revelaron un panorama alarmante de precariedad: se constataron sanitarios en estado deplorable y espacios habitacionales que carecían de las mínimas condiciones de higiene, además a esto se sumó la crítica situación económica, ya que los propios trabajadores confirmaron que sus ingresos estaban significativamente por debajo de lo estipulado por la ley, agravando su cuadro de vulnerabilidad social y económica.

image El caso seguirá su curso administrativo en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de aplicar las sanciones pertinentes y asegurar el cumplimiento de los derechos de los empleados rurales.

Paralelamente a las actuaciones legales, el equipo de inspección brindó asistencia inmediata y apoyo a los 32 trabajadores. La ayuda incluyó asesoramiento legal detallado y acompañamiento sindical, buscando garantizar que las personas afectadas puedan acceder plenamente a sus derechos laborales y lograr una mejora sustancial en sus condiciones de vida y de trabajo. Precariedad laboral en una finca de Tupungato Embed - Tupungato: Detectaron a 32 trabajadores rurales en condiciones alarmantes