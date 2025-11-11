11 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Plan de prevención y modernización

Alejandro Molero anunció el inicio de la temporada antigranizo y la instalación de nuevas luces LED

Alejandro Molero ratificó que las aeronaves ya están listas para operar desde San Rafael y General Alvear. Además, destacó el avance del plan de iluminación.

El sur provincial refuerza la lucha antigranizo con aviones de alta tecnología.

El sur provincial refuerza la lucha antigranizo con aviones de alta tecnología.

"Estamos prácticamente listos para iniciar el proceso, el lunes llegó la primera aeronave al aeroclub de San Rafael, hoy llegará la segunda y una tercera que seguramente vamos a hangarar en el aeroclub de General Alvear. Hablamos con el intendente de San Rafael y en un par de días vamos a estar operando las dos aeronaves en el sur provincial, el fideicomiso estará compuesto por los dos municipios, donde cada uno se compromete a hacer los aportes económicos correspondientes ", afirmó el madamás alvearense.

Lee además
Todo listo para la continuidad de la lucha antigranizo en San Rafael y General Alvear. video
El oficialismo le puso cifras

En millones de pesos, cuánto aportará la Provincia para la lucha antigranizo en el Sur
La provincia le prestará aviones a San Rafael para reforzar la lucha antigranizo. video
ACUERDO

La provincia le prestará aviones a San Rafael para reforzar la lucha antigranizo

Lucha antigranizo en el sur provincial

Embed - LUCHA ANTIGRANIZO: LLEGARON LOS AVIONES

Por otra parte, Alejandro Molero se refirió a la adquisición de 2500 luces led de 200 W que le permitirá que cada uno de los distritos y barrios que todavía no cuentan con esta tecnología a partir de ahora lo puedan tener.

"Cuando arrancamos la gestión diciendo que propendemos a un General Alvear más limpio, más iluminado, con mayor seguridad y este sistema led no solo achica considerablemente el consumo, sino que también mejora el ambiente y fundamentalmente la fisonomía de los barrios", comentó el intendente.

Luces Led iluminarán todas las calles de General Alvear

Embed - SE ADQUIRIERON 2500 LUCES LED DE GRAN POTENCIA

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz encendió las brasas con el Torneo del Asado 2025

Godoy Cruz sumó un nuevo pulmón verde con ciclovía, iluminación LED y accesibilidad

Maipú Municipio lanzó beneficios en tasas y derechos para jóvenes emprendedores y empresas que los contraten

El arte como lenguaje universal: estudiantes con discapacidad exponen en el MMAMM

General Alvear: desesperado pedido por un bebé internado en el Hospital Enfermeros Argentinos

Luján transforma el sistema de agua potable con una obra que soluciona un problema histórico

Godoy Cruz impulsa una charla abierta para prevenir la diabetes y promover el bienestar

Guaymallén vuelve a vibrar con la Liga Cacique: freestyle, deporte y diversión

LO QUE SE LEE AHORA
Todo listo para la continuidad de la lucha antigranizo en San Rafael y General Alvear. video
El oficialismo le puso cifras

En millones de pesos, cuánto aportará la Provincia para la lucha antigranizo en el Sur

Las Más Leídas

Viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este martes 11 de noviembre en Mendoza.
El clima

Zonda, el pronóstico del tiempo para este martes 11 de noviembre en Mendoza

Buceo extremo en Malargüe: comienza una expedición a las cuevas de San Agustín.
Ciencia y Divulgación

Buceo extremo en Malargüe: comienza una expedición a las cuevas de San Agustín

Piastrellini arriesga una pena de hasta 6 años de cárcel, por el trágico accidente vial. 
muerte de ariel gustavo andía

La situación procesal del joven que causó un accidente vial fatal en Guaymallén

Solicitaron duras penas para el acusado
Polo judicial

Abusos sexuales en Chacras de Coria: piden hasta 20 años de prisión para un profesor de Kung Fu

Adopción de adolescentes en Mendoza:  una elección de amor que desafía mitos y prejuicios.
Historias de vida

Adopción de adolescentes en Mendoza: una elección de amor que desafía mitos y prejuicios

Te Puede Interesar

El Gobierno nacional anunció que avanzará en el seguimiento del cumplimiento efectivo de la resolución 484/24
Atención

Calendario escolar 2026: cómo se aplicará en Mendoza y las demás provincias

Por Sitio Andino Sociedad
Diego Santilli juró su cargo como ministro del Interior y arranca mañana gira por las provincias
Asunción

Diego Santilli juró su cargo como ministro del Interior y arranca mañana gira por las provincias

Por Sitio Andino Política
Piastrellini arriesga una pena de hasta 6 años de cárcel, por el trágico accidente vial. 
muerte de ariel gustavo andía

La situación procesal del joven que causó un accidente vial fatal en Guaymallén

Por Pablo Segura