Alejandro Molero anunció el inicio de la temporada antigranizo y la instalación de nuevas luces LED

"Estamos prácticamente listos para iniciar el proceso, el lunes llegó la primera aeronave al aeroclub de San Rafael, hoy llegará la segunda y una tercera que seguramente vamos a hangarar en el aeroclub de General Alvear. Hablamos con el intendente de San Rafael y en un par de días vamos a estar operando las dos aeronaves en el sur provincial, el fideicomiso estará compuesto por los dos municipios, donde cada uno se compromete a hacer los aportes económicos correspondientes ", afirmó el madamás alvearense.
Por otra parte, Alejandro Molero se refirió a la adquisición de 2500 luces led de 200 W que le permitirá que cada uno de los distritos y barrios que todavía no cuentan con esta tecnología a partir de ahora lo puedan tener.
"Cuando arrancamos la gestión diciendo que propendemos a un General Alvear más limpio, más iluminado, con mayor seguridad y este sistema led no solo achica considerablemente el consumo, sino que también mejora el ambiente y fundamentalmente la fisonomía de los barrios", comentó el intendente.
Luces Led iluminarán todas las calles de General Alvear
