Alejandro Molero anunció el inicio de la temporada antigranizo y la instalación de nuevas luces LED

El sur provincial refuerza la lucha antigranizo con aviones de alta tecnología.

"Estamos prácticamente listos para iniciar el proceso, el lunes llegó la primera aeronave al aeroclub de San Rafael, hoy llegará la segunda y una tercera que seguramente vamos a hangarar en el aeroclub de General Alvear. Hablamos con el intendente de San Rafael y en un par de días vamos a estar operando las dos aeronaves en el sur provincial, el fideicomiso estará compuesto por los dos municipios, donde cada uno se compromete a hacer los aportes económicos correspondientes ", afirmó el madamás alvearense.

Por otra parte, Alejandro Molero se refirió a la adquisición de 2500 luces led de 200 W que le permitirá que cada uno de los distritos y barrios que todavía no cuentan con esta tecnología a partir de ahora lo puedan tener.

"Cuando arrancamos la gestión diciendo que propendemos a un General Alvear más limpio, más iluminado, con mayor seguridad y este sistema led no solo achica considerablemente el consumo, sino que también mejora el ambiente y fundamentalmente la fisonomía de los barrios", comentó el intendente.

