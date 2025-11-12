De San Rafael al podio nacional: Silvina Sosa conquistó al jurado con su torta de chocolate y naranja

image Noticiero Andino visitó la casa de la reconocida cocinera con la intención de que contará su experiencia y Silvina contó: "El certamen fue entre el 29 y 31 de octubre en la Escuela del Sindicato de Pasteleros de Buenos Aires y yo participé en la competencia de profesionales, compitiendo con 10 colegas de todo el país. El objetivo era llevar a cabo una escultura de chocolate y postre al plato para los 7 jurados de primer nivel que formaban parte de la prueba".

image La ganadora a la mención especial agregó sobre este reconocimiento; "era una torta de 100% chocolate y naranja y fue el torneo con menos tiempo de preparación que tuvimos. La competencia empezó a las 7 de la mañana y a las 10 se debían entregar las tres tortas, el jurado se fijó mucho en la técnica de pastelería, receta bien lograda, combinación de sabores y textura, todo salió muy bien y por suerte hasta el próximo concurso será la mejor torta de chocolate del país".

image La pastelera comentó también que, "a nivel nacional, en la clasificación final gané el segundo puesto en pastelería. El trabajo manual lo evalúa mucho el jurado, que permanentemente está pasando observado lo que haces y mirando la parte técnica".

De San Rafael y por Silvina Sosa, la mejor torta de chocolate del país es mendocina Embed - SAN RAFAEL, CUNA DE LA MEJOR TORTA DE CHOCOLATE.