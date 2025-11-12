12 de noviembre de 2025
Vuelve la Peatonal del Vino en Mendoza: horarios, precios y detalles de un evento único

Mendocinos y turistas podrán disfrutar dos noches de vino, música y arte en el Parque Cívico. Todo lo que hay que saber sobre el evento, en esta nota.

La Peatonal del Vino vuelve a Mendoza con una propuesta renovada.
Por Sitio Andino Departamentales

La Ciudad de Mendoza se prepara para vivir uno de sus eventos más esperados del año: la Peatonal del Vino 2025, una experiencia que combina turismo, identidad y cultura vitivinícola. La cita será este 15 y 16 de noviembre, desde las 19 horas, en la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico, con entrada libre y gratuita.

Dos noches para celebrar el vino, la música y la cultura

Durante dos jornadas, mendocinos y turistas podrán disfrutar de vinos, gastronomía, música y arte a cielo abierto, en una puesta que volverá a posicionar a la capital provincial como la Capital Internacional del Vino.

El evento contará con la participación de más de 30 bodegas que ofrecerán más de 100 etiquetas para degustar, además de una variada selección de food trucks, patios gastronómicos, espacios temáticos y una escenografía sustentable. Las cuponeras para degustaciones ya se encuentran a la venta en peatonaldelvino.com y son válidas únicamente para el día adquirido.

miranda!
Miranda! se presentará en la Peatonal del Vino 2025 el próximo domingo 16 de noviembre.

Bajo la coordinación del área de Ambiente y Desarrollo Urbano, la edición 2025 refuerza su perfil sustentable. Luego del evento se realizará una medición de huella de carbono, se recolectará aceite usado de los food trucks, se dispondrán contenedores diferenciados para reciclaje y se llevará adelante una limpieza permanente durante todo el fin de semana.

Además, la organización —a cargo de la Ciudad de Mendoza junto a Nero Producciones y con el apoyo de Galicia y Pepsi como sponsors principales— dispondrá de una señalética visible con puntos de hidratación, salud, estacionamiento ($5.000), islas de expendio, baños, y sectores especialmente adaptados para personas con discapacidad.

Seguridad, accesibilidad y tecnología para disfrutar sin preocupaciones

El operativo de seguridad y tránsito, coordinado por Seguridad Ciudadana, incluirá cortes preventivos y desvíos para garantizar la circulación y el orden. Habrá cinco puntos de asistencia distribuidos estratégicamente en Virgen del Carmen y La Pampa, España, Peltier, Pedro Molina y Patricias Mendocinas.

croquis peatonal del vino

Como novedad, esta edición incorpora a “Dionisia”, una asistente virtual que brindará información en tiempo real sobre el evento, bodegas participantes, gastronomía y accesos, reafirmando el vínculo entre tradición e innovación tecnológica.

Tras su última edición en 2019, la Peatonal del Vino vuelve renovada, consolidándose como un ícono del turismo cultural mendocino y un espacio que celebra el encuentro, la diversidad y la pasión por el vino argentino. Fuente: Municipalidad de Mendoza.

