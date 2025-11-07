Hablar para sanar: Santa Rosa impulsó un foro dedicado a la salud mental en las escuelas

Hablar para sanar en Santa Rosa.

“REDPENSARTE” fue el nombre que llevó el primer foro de salud mental. En la mañana, comenzó con la apertura, Taller de Convivencia Escolar, Psicología Deportiva, Consumo Problemático, De la escuela secundaria a la uni “Lo que no te dijeron de la vida universitaria “ y la presentación de escuelas secundarias.

image Encuentro organizado por el municipio de Santa Rosa Este encuentro estuvo organizado por el Municipio de Santa Rosa en conjunto con Universidad del Aconcagua, Universidad de Congreso, Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26657, Sanamente y el Municipio de Maipú.

image Por la tarde, se realizó la presentación de cortos de escuelas secundarias, y siguieron los talleres. “Conectados, pero solos, desafíos de la generación en red”, “Conociendo lo que nuestras emociones generan en la psiquis y el cuerpo”, “Hablemos de vínculos” y cerró con “Salud mental se hace entre todos”

Por inclemencias climáticas, no se pudo realizar la caminata y mareada pactada, pero fue un encuentro enriquecedor.