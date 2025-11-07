7 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Comunidad y bienestar

Hablar para sanar: Santa Rosa impulsó un foro dedicado a la salud mental en las escuelas

Talleres, charlas y presentaciones estudiantiles marcaron una jornada dedicada a la contención y la prevención en Santa Rosa.

Hablar para sanar en Santa Rosa.

“REDPENSARTE” fue el nombre que llevó el primer foro de salud mental. En la mañana, comenzó con la apertura, Taller de Convivencia Escolar, Psicología Deportiva, Consumo Problemático, De la escuela secundaria a la uni “Lo que no te dijeron de la vida universitaria “ y la presentación de escuelas secundarias.

image

Encuentro organizado por el municipio de Santa Rosa

Este encuentro estuvo organizado por el Municipio de Santa Rosa en conjunto con Universidad del Aconcagua, Universidad de Congreso, Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26657, Sanamente y el Municipio de Maipú.

image

Por la tarde, se realizó la presentación de cortos de escuelas secundarias, y siguieron los talleres. “Conectados, pero solos, desafíos de la generación en red”, “Conociendo lo que nuestras emociones generan en la psiquis y el cuerpo”, “Hablemos de vínculos” y cerró con “Salud mental se hace entre todos”

Por inclemencias climáticas, no se pudo realizar la caminata y mareada pactada, pero fue un encuentro enriquecedor.

