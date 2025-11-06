6 de noviembre de 2025
Preventa con récord

San Rafael se alista para su gran fiesta con música, bodegas y gastronomía

El Municipio y la Cámara de Turismo de San Rafael organizan un fin de semana a pura celebración con shows, bodegas y atracciones en el parque Yrigoyen.

La Konga llega a San Rafael para la Fiesta Nacional del Turismo

La Konga llega a San Rafael para la Fiesta Nacional del Turismo

La primera preventa de entradas para el show que "La Konga" brindará en el teatro griego Chacho Santa Cruz, comenzó con total éxito, con miles de tickets expendidos en la primera semana. Cabe recordar que los tickets se venden a $20.000 y $15.000 para el sector de abajo y las tribunas superiores, respectivamente.

Los valores antes descriptos tienen vigencia hasta el próximo 10 de noviembre, ya que el día 11 comenzará la segunda preventa.

La Fiesta del Turismo y el Vino es un evento organizado en conjunto entre el Municipio de San Rafael y la Cámara de Turismo de San Rafael, y este año incluirá – además del show de «La Konga» – un evento en el parque Yrigoyen, detrás del teatro griego, los días 22 y 23 de noviembre. Allí habrá múltiples propuestas que incluyen foodtrucks, stands de bodegas, shows artísticos, actividades recreativas, entre muchas más atracciones.

