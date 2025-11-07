7 de noviembre de 2025
La Municipalidad de Mendoza ofrecerá orientación legal sin costo en pleno centro mendocino

El servicio de la Municipalidad de Mendoza busca acompañar a personas con dificultades para acceder al sistema judicial.

Orientación judicial de la Municipalidad de Mendoza.

La Municipalidad de Mendoza en conjunto con el Poder Judicial de la Provincia de Mendoza brindará información y asesoramiento jurídico a los vecinos y vecinas en octubre. Lo hará a través del Centro Móvil de Información Judicial el próximo lunes 10 y estará ubicado en el Paseo de Los Artesanos (Belgrano y Las Heras).

Los servicios de la Municipalidad de Mendoza se ofrecerán de manera gratuita, en horario de 9 a 12, y abarcarán:

  • Información general
  • Derivaciones
  • Vías de acceso a la Justicia
  • Orientación en asuntos vinculados a trámites judiciales

Algunos de los asesoramientos y orientaciones que realizará el equipo del Centro Móvil de Información Judicial son: orden civil, de familia, penal, laboral, de tipo registral, previsionales y abordaje de situaciones de violencia de género. Siempre es recomendable adjuntar algún tipo de documentación que se encuentre relacionada a la consulta puntual.

image

Acerca del Centro Móvil de Información Judicial de la Municipalidad de Mendoza

El Centro Móvil de Información Judicial funciona desde el año 2007 por iniciativa de la Suprema Corte de Justicia y de la entonces Secretaría de Información Pública, con el objetivo de llevar asesoramiento jurídico gratuito a las distintas zonas de la provincia.

Cada año las unidades del Centro Móvil de Información Judicial recorren los 18 departamentos que integran la geografía mendocina, haciendo lo propio en Ciudad. El proyecto pretende llegar a todas aquellas personas que por cuestiones de género, situación económica, etnia o discapacidad podrían ver dificultado el ejercicio de sus derechos.

