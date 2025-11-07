La Municipalidad de Mendoza ofrecerá orientación legal sin costo en pleno centro mendocino

Orientación judicial de la Municipalidad de Mendoza.

Los servicios de la Municipalidad de Mendoza se ofrecerán de manera gratuita, en horario de 9 a 12, y abarcarán: Información general

Derivaciones

Vías de acceso a la Justicia

Orientación en asuntos vinculados a trámites judiciales Algunos de los asesoramientos y orientaciones que realizará el equipo del Centro Móvil de Información Judicial son: orden civil, de familia, penal, laboral, de tipo registral, previsionales y abordaje de situaciones de violencia de género. Siempre es recomendable adjuntar algún tipo de documentación que se encuentre relacionada a la consulta puntual.

image Acerca del Centro Móvil de Información Judicial de la Municipalidad de Mendoza El Centro Móvil de Información Judicial funciona desde el año 2007 por iniciativa de la Suprema Corte de Justicia y de la entonces Secretaría de Información Pública, con el objetivo de llevar asesoramiento jurídico gratuito a las distintas zonas de la provincia.

Cada año las unidades del Centro Móvil de Información Judicial recorren los 18 departamentos que integran la geografía mendocina, haciendo lo propio en Ciudad. El proyecto pretende llegar a todas aquellas personas que por cuestiones de género, situación económica, etnia o discapacidad podrían ver dificultado el ejercicio de sus derechos.