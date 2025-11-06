Guaymallén volvió a maridar vinos y gastronomía con su ciclo "De la bodega a tu restó"

La Dirección de Cultura y Turismo de Guaymallén organizó una nueva edición del ciclo de degustaciones “De la bodega a tu restó”. En esta ocasión, los participantes tuvieron la oportunidad de deleitarse con los vinos de Escondrijo del Plata Wines, acompañados por una selección de promociones exclusivas del restaurante Bodegón La Pepa, ideales para disfrutar la gastronomía local en un entorno cálido y confortable. Además, se propuso una actividad creativa que consistió en pintar con borra de vino.