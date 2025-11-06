6 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Sabores mendocinos

Guaymallén volvió a maridar vinos y gastronomía con su ciclo "De la bodega a tu restó"

El ciclo municipal continúa fortaleciendo el trabajo de emprendedores y la oferta turística de Guaymallén.

Degustación y maridaje en Guaymallén.

Degustación y maridaje en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

La Dirección de Cultura y Turismo de Guaymallén organizó una nueva edición del ciclo de degustaciones “De la bodega a tu restó”. En esta ocasión, los participantes tuvieron la oportunidad de deleitarse con los vinos de Escondrijo del Plata Wines, acompañados por una selección de promociones exclusivas del restaurante Bodegón La Pepa, ideales para disfrutar la gastronomía local en un entorno cálido y confortable. Además, se propuso una actividad creativa que consistió en pintar con borra de vino.

image

Impulso para emprendedores de Guaymallén

La velada de degustación y maridaje estuvo acompañada por la música en vivo de la destacada saxofonista Verónica Longo.

Lee además
El lugar donde fue atacado el supuesto autor del robo. 
lo apuñalaron y golpearon

Brutal paliza a un hombre tras un robo a una mujer en Guaymallén
Taller de arte en Guaymallén.
Talleres creativos

Arte y expresión en Guaymallén: llega la muestra "ArteVivo" con obras de vecinos

Esta propuesta forma parte de las acciones del Municipio para impulsar a los emprendedores locales, fortalecer la oferta gastronómica y promover los productos del departamento, a través de una experiencia que combina buena música, deliciosos sabores y maridajes ideales.

Temas
Seguí leyendo

Guaymallén inicia una nueva etapa de su plan de infraestructura urbana

Expo INTA: Guaymallén se integró a la jornada que impulsa innovación en el campo

Se cumplen ocho años del "crimen del carpintero" en Guaymallén, un caso que conmocionó a Mendoza

Guaymallén honró las raíces hispanas con una edición multitudinaria de Verbenas Españolas

Guaymallén: una batalla campal en el nudo vial dejó 7 detenidos

Terrible vuelco en Guaymallén: el conductor manejaba alcoholizado

Descubriendo la guitarra: taller gratuito en Guaymallén

Club Pedro Molina: la entidad barrial que resiste al tiempo y busca crecer

LO QUE SE LEE AHORA
Volcán Peteroa. video
alerta técnica amarilla

Aumento en la actividad del volcán Planchón-Peteroa con emisión de ceniza y gases

Las Más Leídas

El lugar donde fue atacado el supuesto autor del robo. 
lo apuñalaron y golpearon

Brutal paliza a un hombre tras un robo a una mujer en Guaymallén

Uno de los intendentes radicales es el mejor valuado por la ciudadanía en todo el país.
Relevamiento

Un intendente mendocino, el mejor valorado en el país

Inclemencias temporales en la provincia de Mendoza. Así estará el tiempo.
Las zonas afectadas

Alerta naranja y amarilla en Mendoza: el cargado combo climático para este jueves 6 de noviembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3319 del miércoles 5 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3319 del miércoles 5 de noviembre

﻿Épica leprosa: Independiente Rivadavia hace historia en el fútbol mendocino y se consagra en la Copa Argentina
Jugará la Copa Libertadores

Épica leprosa: Independiente Rivadavia hace historia en el fútbol mendocino y se consagra en la Copa Argentina

Te Puede Interesar

El pronóstico del menor es alentador para los médicos
Nuevo parte médico

Mejora la salud del adolescente que sobrevivió al grave accidente del Parque San Martín

Por Carla Canizzaro
Encuentro reservado en Miami: Javier Milei recibió a José Luis Manzano
Reunión

Encuentro reservado en Miami: Milei recibió a José Luis Manzano

Por Sitio Andino Política
El mensaje desde Nueva York: se mueve el péndulo político en Estados Unidos
Elecciones en EE.UU

El mensaje desde Nueva York: se mueve el péndulo político en Estados Unidos

Por Marcelo López Álvarez