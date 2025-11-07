Ulpiano Suarez, presente en el Smart City Expo World Congress 2025.

El intendente de la Municipalidad de Mendoza, Ulpiano Suarez , participó esta semana, en Barcelona, del Smart City Expo World Congress 2025, el evento internacional más importante del mundo sobre ciudades inteligentes y soluciones urbanas sostenibles que reunió a más de 600 expositores y expertos internacionales.

El jefe comunal fue el único intendente de la provincia y del país en integrar el escenario principal del encuentro , destacando así a Mendoza como una ciudad referente en innovación y gestión urbana.

En su doble rol de intendente de la Ciudad y presidente del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), Ulpiano Suarez tuvo una participación destacada en las exposiciones principales del congreso, junto a representantes de Barcelona, Bogotá, Medellín y La Habana, entre otras grandes ciudades.

“Fue un honor representar a la Ciudad y a Mendoza en el escenario central del Smart City Expo World Congress. Compartimos las herramientas digitales que estamos aplicando para mejorar los servicios y destacamos la importancia del trabajo en red entre los gobiernos locales”, expresó.

Este jueves, previo a su retorno a Mendoza, participó del panel central “GovTech en acción: cómo las herramientas digitales fortalecen servicios públicos”, junto a Emilia Saiz (United Cities and Local Governments), Theresa Audry Uys (Ciudad del Cabo) y John Li (Dahua Technology). En este espacio, el intendente compartió las políticas que la Ciudad de Mendoza implementa para optimizar servicios públicos mediante herramientas digitales, promoviendo un modelo de gestión abierto, eficiente y centrado en el ciudadano.

504513d6-2c13-7fb5-0f81-0f62308e6a4c-1 “Fue un honor representar a la Ciudad y a Mendoza en el escenario central del Smart City Expo World Congress", dijo Suarez.

Previamente, en su primera intervención el día martes en el panel “Hacia ciudades inteligentes en Iberoamérica: ¿Cómo construir capacidades locales para desplegar tecnologías con sentido?”, el jefe comunal presentó los avances de la capital mendocina en materia de transformación digital, gestión basada en datos y uso ético de la tecnología. Allí, se destacó la importancia de que las ciudades desarrollen capacidades institucionales y de gobernanza tecnológica, orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas y reducir desigualdades.

“Hemos integrado este panel junto a representantes de los gobiernos de Barcelona, Bogotá, Medellín y La Habana, y compartimos allí los avances de nuestra estrategia de gestión basada en datos que llevamos adelante en la Ciudad de Mendoza“, había manifestado el jefe comunal en aquella oportunidad.

Además, el mandatario capitalino asistió a diferentes conferencias ofrecidas por destacados expositores, las cuales este año se estructuraron en torno a siete ejes principales: tecnologías habilitadoras, energía y medio ambiente, movilidad, gobernanza, vida e inclusión, infraestructura y economía azul.

El Smart City Expo World Congress, con la destacada participación del intendente Ulpiano Suarez, reunió a líderes gubernamentales, académicos, empresas y organismos internacionales para intercambiar experiencias y diseñar el futuro de las ciudades bajo el lema “The Time for Cities”.