Ganadería: Agustín Fernández es el nuevo presidente del clúster mendocino

El Clúster Ganadero de Mendoza renovó su cúpula y el nuevo presidente es el actual titular de la específica de Ganadería de la Cámara de Comercio de General Alvear . Se trata de Agustín Fernández , quien fue designado este jueves en San Rafael .

El presidente anterior era Eduardo López y ahora Fernández será la mayor autoridad del clúster por un período de tres años . La entidad está conformada por productores, entidades gubernamentales e intermedias, técnicos y empresarios vinculados a la actividad ganadera bovina en todo el territorio mendocino, con el objetivo de potenciar la actividad y posicionarla en el mercado regional y nacional.

En la asamblea participaron el director provincial de Ganadería Roberto Ríos, representantes de las Cámaras de Comercio de San Rafael y General Alvear , el INTA, Consorcio de Integración Ganadero La Horqueta , Sociedad Rural del Secano Mendocino , Entidad de Programación del Desarrollo Agropecuario (EPDA), Fundación Coprosamen , entre otros.

El nuevo presidente del Clúster Ganadero de Mendoza tiene 33 años y es Licenciado en Administración de Negocios . Fernández es la tercer generación de su familia que se dedica a la ganadería en General Alvear. Hace dos años preside el área de ganadería de la Cámara de Comercio del mismo departamento.

“Uno de los principales objetivos es mantener y fortalecer la integración de todos los actores que forman parte de la ganadería mendocina: productores, asociaciones, cámaras, la Fundación Coprosamen y la Dirección de Ganadería. Solo trabajando de manera articulada podremos potenciar el desarrollo productivo en conjunto y cumplir con los objetivos del plan de mejora competitiva”, indicó Fernández.

Es fundamental seguir mejorando caminos rurales, el acceso a la energía —tanto monofilar como a través de alternativas renovables—, la comunicación y los acueductos.

A su vez, expresó que uno de sus objetivos será el desarrollo de la innovación de la mano de la tecnología para mejorar la gestión de los establecimientos, los procesos productivos, como también avanzar en la implementación del plan de destete precoz. "El clúster debe ser una herramienta representativa del sector ganadero de la provincia y que cada productor se vea reflejado en las acciones que se lleven adelante”, afirmó.