7 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
General Alvear

Ganadería: Agustín Fernández es el nuevo presidente del clúster mendocino

La entidad ganadera renovó autoridades y la nueva cúpula tendrá un período de vigencia de tres años. Quién es el flamante titular.

Ganadería: Agustín Fernández es el nuevo presidente del clúster mendocino

Ganadería: Agustín Fernández es el nuevo presidente del clúster mendocino

Cámara de Comercio General Alvear
Por Sitio Andino Departamentales

El Clúster Ganadero de Mendoza renovó su cúpula y el nuevo presidente es el actual titular de la específica de Ganadería de la Cámara de Comercio de General Alvear. Se trata de Agustín Fernández, quien fue designado este jueves en San Rafael.

El presidente anterior era Eduardo López y ahora Fernández será la mayor autoridad del clúster por un período de tres años. La entidad está conformada por productores, entidades gubernamentales e intermedias, técnicos y empresarios vinculados a la actividad ganadera bovina en todo el territorio mendocino, con el objetivo de potenciar la actividad y posicionarla en el mercado regional y nacional.

Lee además
Ganadería en Lavalle.
Campo y producción

Ganadería en foco: Lavalle convoca a una jornada informativa para el sector
Munco Uco en Valle de Uco. video
Innovación agropecuaria

Productores del Valle de Uco se capacitaron en las nuevas tecnologías del agro

En la asamblea participaron el director provincial de Ganadería Roberto Ríos, representantes de las Cámaras de Comercio de San Rafael y General Alvear, el INTA, Consorcio de Integración Ganadero La Horqueta, Sociedad Rural del Secano Mendocino, Entidad de Programación del Desarrollo Agropecuario (EPDA), Fundación Coprosamen, entre otros.

Cámara de Comercio de General Alvear
Reunión de autoridades en San Rafael.

Reunión de autoridades en San Rafael.

Clúster de ganadería: quién es Agustín Fernández

El nuevo presidente del Clúster Ganadero de Mendoza tiene 33 años y es Licenciado en Administración de Negocios. Fernández es la tercer generación de su familia que se dedica a la ganadería en General Alvear. Hace dos años preside el área de ganadería de la Cámara de Comercio del mismo departamento.

“Uno de los principales objetivos es mantener y fortalecer la integración de todos los actores que forman parte de la ganadería mendocina: productores, asociaciones, cámaras, la Fundación Coprosamen y la Dirección de Ganadería. Solo trabajando de manera articulada podremos potenciar el desarrollo productivo en conjunto y cumplir con los objetivos del plan de mejora competitiva”, indicó Fernández.

Es fundamental seguir mejorando caminos rurales, el acceso a la energía —tanto monofilar como a través de alternativas renovables—, la comunicación y los acueductos. Es fundamental seguir mejorando caminos rurales, el acceso a la energía —tanto monofilar como a través de alternativas renovables—, la comunicación y los acueductos.

A su vez, expresó que uno de sus objetivos será el desarrollo de la innovación de la mano de la tecnología para mejorar la gestión de los establecimientos, los procesos productivos, como también avanzar en la implementación del plan de destete precoz. "El clúster debe ser una herramienta representativa del sector ganadero de la provincia y que cada productor se vea reflejado en las acciones que se lleven adelante”, afirmó.

Temas
Seguí leyendo

Guaymallén sigue transformándose: comienza una nueva etapa de obras sobre Mitre

La Municipalidad de Mendoza ofrecerá orientación legal sin costo en pleno centro mendocino

Ulpiano Suarez, presente en el Smart City Expo World Congress 2025

Hablar para sanar: Santa Rosa impulsó un foro dedicado a la salud mental en las escuelas

La Justicia ordenó al PAMI restituir la cobertura al 100% en medicamentos en todo el país

San Rafael se alista para su gran fiesta con música, bodegas y gastronomía

Malargüe celebra 75 años con La Delio Valdez y un fin de semana de festejos multitudinarios

Godoy Cruz se asocia con La Cité du Vin de Burdeos para impulsar la Ciudad del Vino

LO QUE SE LEE AHORA
Ulpiano Suarez, presente en el Smart City Expo World Congress 2025.
Agenda cargada

Ulpiano Suarez, presente en el Smart City Expo World Congress 2025

Las Más Leídas

El Dientón quedará preso por un crimen y dos tentativas de homicidio en Las Heras. 
tiene 19 años

Cayó el "Dientón", buscado por un homicidio y dos intentos de asesinato en Las Heras

Encuentro reservado en Miami: Javier Milei recibió a José Luis Manzano
Reunión

Encuentro reservado en Miami: Milei recibió a José Luis Manzano

Continúan las lluvias, el pronóstico del tiempo para este viernes 7 de noviembre en Mendoza
El clima

Continúan las lluvias, el pronóstico del tiempo para este viernes 7 de noviembre en Mendoza

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy, viernes 7 de noviembre. 
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 7 de noviembre

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas. Imagen de archivo
Balance

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas

Te Puede Interesar

Luis Petri anticipa su regreso al Congreso y la visita de Milei a Mendoza.
ENTREVISTA

Luis Petri habló con SITIO ANDINO: su rol en el Congreso y la visita de Milei a Mendoza

Por Cecilia Zabala
Gendarmería Nacional secuestró mercadería valuada en más de 20 millones de pesos en Mendoza
Decomiso millonario

Gendarmería Nacional secuestró mercadería valuada en más de 20 millones de pesos en Mendoza

Por Sitio Andino Policiales
Javier Milei se reunió con empresarios en New York en busca de inversiones. Foto: Presidencia.
Viaje oficial

Javier Milei se reunió con empresarios en New York en busca de inversiones

Por Sitio Andino Política