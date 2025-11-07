Guaymallén sigue transformándose: comienza una nueva etapa de obras sobre Mitre.

La Municipalidad de Guaymallén puso en marcha una nueva etapa de trabajos sobre calle Mitre, en el tramo comprendido entre Mathus Hoyos y Pedro Molina. Las tareas forman parte del Plan de Obras Integrales que el departamento desarrolla para mejorar la infraestructura urbana y los servicios básicos en distintos puntos del territorio.
En esta instancia, se proyecta la renovación total de las redes de cloacas y agua, junto con la instalación de nuevo alumbrado público, calzada renovada, mobiliario urbano y veredas con rampas accesibles. Estas intervenciones no solo modernizan el entorno, sino que también aumentan la seguridad vial y peatonal, favoreciendo una circulación más ordenada y segura.
Los trabajos se suman a la obra de conectividad interdepartamental recientemente inaugurada, que incluyó la construcción del puente sobre el canal Cacique Guaymallén, prolongando calle Mitre hasta su intersección con Acceso Norte y el empalme con Costanera, a la altura de la rotonda de Los Pescadores, en Las Heras. Esta intervención estratégica mejoró de forma sustancial la conexión entre ambos departamentos y agilizó el tránsito en una zona de alto flujo vehicular.
Un plan que transforma los barrios
El Plan de Obras Integrales que lleva adelante el municipio contempla la creación y reconstrucción de redes de agua y cloaca, canales y cunetas, calzadas vehiculares, alumbrado vial y peatonal, veredas y esquinas inclusivas. Su objetivo central es optimizar los servicios públicos, fortalecer la seguridad vial y revalorizar el espacio urbano, apostando a una ciudad más moderna y accesible.
Entre las obras ya finalizadas se destacan las de Estrada/Elpidio González, Mathus Hoyos, Avellaneda y Mitre, mientras que actualmente se encuentran en ejecución los frentes de San Francisco del Monte, Urquiza, Mitre (nuevo tramo) y el eje Severo del Castillo, entre otros.
Con cada intervención, Guaymallén reafirma su compromiso con el desarrollo urbano sostenible y la mejora continua de la calidad de vida de sus vecinos.