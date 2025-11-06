6 de noviembre de 2025
Malargüe celebra 75 años con La Delio Valdez y un fin de semana de festejos multitudinarios

El departamento vivirá jornadas colmadas de actividades culturales, protocolares y turísticas. El tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas, el desfile y el show gratuito de La Delio Valdez marcarán el corazón de los festejos.

La Delio Valdez se presentará en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Malargüe se prepara para celebrar su 75° Aniversario Departamental, con una serie de actividades que incluirán la presentación de La Delio Valdez, el tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas y el Desfile Cívico, entre otras propuestas destinadas a toda la comunidad y a los visitantes.

Embed - MALARGÜE: ALMUERZO DE LAS FUERZAS VIVAS

El presidente de la Cámara de Comercio de Malargüe, Gabriel Ginart, adelantó a SITIO ANDINO detalles del almuerzo que organiza cada año la entidad como uno de los actos centrales del aniversario.

El evento se realizará el domingo 16 de noviembre, desde las 13:30 horas, en el Centro Polideportivo y Cultural Malal Hue, luego del Desfile Aniversario.

Ginart informó que ya confirmaron su asistencia autoridades nacionales, provinciales y locales, además de representantes de ONGs y cámaras empresariales de San Rafael, General Alvear y otros departamentos mendocinos.

ALMUERZO CCM

“Como Cámara de Comercio, planteamos cada año las necesidades de los distintos sectores de nuestro departamento”, expresó el dirigente, y destacó que el objetivo es “trabajar en conjunto con el sector público para avanzar en soluciones a las prioridades de la comunidad”.

Las entradas para el Almuerzo de las Fuerzas Vivas ya están a la venta para socios y público en general, y pueden adquirirse en efectivo, débito o crédito.

Desfile Aniversario de Malargüe

Por su parte, el director de Educación, Gustavo Cabañas, brindó precisiones sobre los Actos Centrales del 16 de noviembre. Las actividades comenzarán con el izamiento de la Bandera Nacional en Plaza San Martín, seguido del Acto Protocolar y Desfile Cívico, que se desarrollarán sobre Avenida San Martín, donde se ubicará el palco oficial.

Cabañas señaló que aún está abierta la inscripción para participar del desfile, trámite que puede realizarse en el Campus Educativo I, en Rosario Vera Peñaloza y Fray Luis Beltrán, o mediante un formulario digital disponible en las redes sociales de la Municipalidad de Malargüe.

Embed - 75º ANIVERSARIO DEPARTAMENTAL DE MALARGÜE

En la previa del Día de Malargüe la actuación de La Delio Valdez

Uno de los momentos más esperados será la actuación de la reconocida banda bonaerense La Delio Valdez, que se presentará el sábado 15 de noviembre a las 21 horas en el Parque Raíces Malargüinas, ubicado a pocos metros de Avenida San Martín.

El director de Turismo, Daniel Von Zedtwitz, destacó que “La Delio Valdez es una de las bandas más convocantes del país”, y aseguró que su presencia “genera gran expectativa tanto en el departamento como en toda la provincia”.

LA DELIO VALDEZ 2

La llegada del grupo será posible gracias al Fondo de Promoción Turística de Mendoza, por lo que "su contratación no implica costos para la comuna local, explicó Von Zedtwitz". Este fondo tiene como objetivo impulsar el desarrollo y la promoción de la actividad turística en la provincia.

