12 de noviembre de 2025
Aniversario Departamental

Malargüe abre su cápsula del tiempo y revive los sueños del año 2000

Se descubrirá en Plaza San Martín la cápsula depositada hace 25 años con mensajes de vecinos e instituciones. Además, se enterrará una nueva con destino al 2050.

Pioneros de la década del '30 (Foto gentileza Archivo Histórico Malargüe).

 

 Por Claudio Altamirano

En el marco de los festejos por el 75° Aniversario del Departamento de Malargüe, este fin de semana se descubrirá la Cápsula del Tiempo que permaneció resguardada durante 25 años en la Plaza General San Martín, con mensajes, objetos y testimonios que vecinos e instituciones locales dejaron en el año 2000.

El intendente Celso Jaque brindó detalles de la ceremonia, que se realizará el sábado 15 de noviembre, a las 17 horas, en la plaza central. Allí se abrirá la cápsula depositada hace un cuarto de siglo, que fue creada con el propósito de preservar la memoria y la visión de la comunidad malargüina de aquel entonces.

Embed - MALARGÜE: 75° ANIVERSARIO DEPARTAMENTAL

La cápsula del tiempo de los malargüinos

Jaque explicó a SITIO ANDINO que, con motivo del 75° Aniversario de la segunda fundación de Malargüe, se convocó nuevamente a habitantes y organizaciones locales para participar de la creación de una nueva cápsula del tiempo, que será enterrada en el mismo sitio. Esta contendrá mensajes y elementos destinados a los ciudadanos del año 2050, cuando el departamento celebre su Centenario.

Las cápsulas del tiempo, destacó el intendente, se elaboran con fines conmemorativos, históricos o culturales, y su valor radica tanto en el contenido como en el mensaje simbólico que transmiten sobre la identidad y los valores de esta época que vive el departamento.

La Delio Valdez tocará en Malargüe

Además, Jaque recordó que el mismo 15 de noviembre, en vísperas del aniversario, se realizará la Velada de Gala a cielo abierto en el predio Raíces Malargüinas, desde las 22.30, con el cierre estelar de la banda bonaerense La Delio Valdez. El recital ha despertado gran expectativa no solo entre el público local, sino también en visitantes de distintos puntos de la provincia, por lo que se prevé un importante movimiento turístico durante el fin de semana.

Otro de los momentos tradicionales será la Cabalgata de la Fe, manifestación religiosa y folclórica que desde hace décadas une a San Rafael con Malargüe, trasladando la imagen de la Virgen María.

Los actos centrales del 75° Aniversario se desarrollarán el domingo 16 de noviembre, con el Desfile Cívico-Militar y Acto Central desde las 8.30, seguidos por el Almuerzo de las Fuerzas Vivas en el Polideportivo Malal Hue.

