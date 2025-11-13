Las Heras: le apuntaron con un arma en la cabeza a una niña para robarle solo $6.000

Una niña de 11 años fue víctima de un violento robo en la vía pública, en Las Heras , donde un delincuente armado la apuntó con una pistola en la cabeza para robarle apenas $6.000 con los que la menor se dirigía a un kiosco por pedido de una de sus tías.

El robo ocurrió a las 0 de este jueves en el cruce de las calles Rafael Obligado y Godoy, en Las Heras, y los delincuentes, tras sustraer el dinero, escaparon en un auto.

Raíces y futuro El legado del gaucho en Mendoza: cuando la tradición se transmite con amor

Un detenido y un efectivo herido Violencia de género en Las Heras: batalla campal entre vecinos y policías en la casa de una víctima

Según consta en el procedimiento policial, todo ocurrió cuando la menor se dirigía a un kiosco, tal como se lo había solicitado una de sus tías.

La mujer, de 47 años, le había pedido que comprara algunos productos pero en el camino al negocio, la menor fue víctima de un violento robo.

De acuerdo a su relato, de repente frenó junto a ella un auto gris y del interior descendió un hombre, quien la apuntó con un arma de fuego. El individuo fue descripto por la víctima como alguien “robusto y con barba”.

Lo cierto es que, tras amenazarla con el arma, el delincuente sustrajo el dinero que la menor había recibido por parte de su tía: apenas $6.200. Con ese botín, corrió de nuevo hacia el auto y escapó.

El robo fue denunciado en la policía y quedó en manos de la fiscalía en turno destinada a este tipo de hechos delictivos. Por ahora no hay detenidos.