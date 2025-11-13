13 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
inseguridad

Las Heras: le apuntaron con un arma en la cabeza a una niña para robarle solo $6.000

Una niña de apenas 11 años fue víctima de un violento robo en Las Heras, cuando se dirigía a un kiosco de su barrio.

El robo ocurrió en la medianoche, en Las Heras.&nbsp;

El robo ocurrió en la medianoche, en Las Heras. 

 Por Pablo Segura

Una niña de 11 años fue víctima de un violento robo en la vía pública, en Las Heras, donde un delincuente armado la apuntó con una pistola en la cabeza para robarle apenas $6.000 con los que la menor se dirigía a un kiosco por pedido de una de sus tías.

El robo ocurrió a las 0 de este jueves en el cruce de las calles Rafael Obligado y Godoy, en Las Heras, y los delincuentes, tras sustraer el dinero, escaparon en un auto.

Lee además
Violencia de género: batalla campal entre vecinos y policías en la casa de una víctima.
Un detenido y un efectivo herido

Violencia de género en Las Heras: batalla campal entre vecinos y policías en la casa de una víctima
Día de la Tradición: cómo se conmemora a nuestras raíces en Mendoza.
Raíces y futuro

El legado del gaucho en Mendoza: cuando la tradición se transmite con amor

Violento robo a una niña en Las Heras

Según consta en el procedimiento policial, todo ocurrió cuando la menor se dirigía a un kiosco, tal como se lo había solicitado una de sus tías.

La mujer, de 47 años, le había pedido que comprara algunos productos pero en el camino al negocio, la menor fue víctima de un violento robo.

De acuerdo a su relato, de repente frenó junto a ella un auto gris y del interior descendió un hombre, quien la apuntó con un arma de fuego. El individuo fue descripto por la víctima como alguien “robusto y con barba”.

Lo cierto es que, tras amenazarla con el arma, el delincuente sustrajo el dinero que la menor había recibido por parte de su tía: apenas $6.200. Con ese botín, corrió de nuevo hacia el auto y escapó.

El robo fue denunciado en la policía y quedó en manos de la fiscalía en turno destinada a este tipo de hechos delictivos. Por ahora no hay detenidos.

Temas
Seguí leyendo

Cayó el "Dientón", buscado por un homicidio y dos intentos de asesinato en Las Heras

Qué dijo la joven que se entregó por el homicidio de Las Heras y cuál es su situación

Los insólitos planteos del hombre acusado del homicidio de su bebé en Las Heras

Sergio Salgado, exintendente de Santa Rosa, recibió la libertad condicional

Grave accidente vial entre un colectivo y un camión de bomberos en Godoy Cruz

Cayó un hombre acusado por cuatro casos de estafa

Cayó en Santa Cruz un hombre acusado por el homicidio de su primo en Guaymallén

Persecución en Mendoza: la Policía detuvo a tres hombres que robaron una rueda en Godoy Cruz

LO QUE SE LEE AHORA
Violencia de género: batalla campal entre vecinos y policías en la casa de una víctima.
Un detenido y un efectivo herido

Violencia de género en Las Heras: batalla campal entre vecinos y policías en la casa de una víctima

Las Más Leídas

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 12 de noviembre: números ganadores del sorteo 3321.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 12 de noviembre: números ganadores del sorteo 3321

Persecución y choque en Godoy Cruz. 
dos policías heridos

Espectacular persecución que empezó en Maipú terminó con un choque en Godoy Cruz

Violencia de género: batalla campal entre vecinos y policías en la casa de una víctima.
Un detenido y un efectivo herido

Violencia de género en Las Heras: batalla campal entre vecinos y policías en la casa de una víctima

El hecho ocurrió en calle Adolfo Calle, entre Marconi y San Martín de Godoy Cruz
Operativo

Persecución en Mendoza: la Policía detuvo a tres hombres que robaron una rueda en Godoy Cruz

Te Puede Interesar

Las tormentas acechan a la provincia de Mendoza nuevamente.
El pronóstico extendido

¿Otro fin de semana pasado por agua?: rige una alerta por tormentas en Mendoza

Por Celeste Funes
El robo ocurrió en la medianoche, en Las Heras. 
inseguridad

Las Heras: le apuntaron con un arma en la cabeza a una niña para robarle solo $6.000

Por Pablo Segura
Inflación en la provincia de Mendoza: qué subió más y cómo se movieron los precios en octubre 2025
ECONOMÍA FAMILIAR

Inflación en la provincia de Mendoza: qué subió más y cómo se movieron los precios en octubre 2025

Por Soledad Maturano