Cayó un hombre acusado por cuatro casos de estafa

La Policía de Mendoza detuvo a un hombre acusado de cuatro casos de estafa cometidos en la Provincia de Mendoza.

El acusado quedó detenido y será imputado por estafa.&nbsp;

Policiales

Un nuevo golpe al crimen económico tuvo lugar esta semana en la Provincia de Mendoza, cuando la Policía de Mendoza logró concretar un importante operativo de allanamiento y captura de un hombre que estaba acusado de cometer al menos cuatro casos de estafa.

La tarde de este martes, luego de meses de trabajo conjunto entre la División de Delitos Económicos y la Justicia local, los agentes ingresaron a una vivienda en calle Aristóbulo del Valle al 300, en plena Ciudad de Mendoza, donde sorprendieron al sospechoso, quien estaba acompañado por una mujer.

En el lugar fueron incautados dos teléfonos celulares y tres tarjetas SIM, piezas clave que ahora serán sometidas a análisis para avanzar en la investigación.

Según informó el Gobierno provincial, sobre el detenido recaían cuatro pedidos de captura y dos de paradero, emitidos por la justicia ante su presunta implicación en maniobras ilícitas vinculadas a estafas y operaciones comerciales fraudulentas, así como alquileres de vehículos.

Tras el allanamiento, el hombre fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

Las autoridades señalaron que su captura representa un avance significativo en la lucha contra los delitos económicos en la provincia de Mendoza, donde la modalidad de estafas en operaciones comerciales viene generando preocupación.

