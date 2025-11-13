Nuevo giro en el caso de Julieta Silva: denunció amenazas y pidió medidas de protección

La causa de Julieta Silva (37) dio un nuevo giro judicial en San Rafael . La mujer denunció haber recibido amenazas por parte de una persona con la que mantiene una prohibición de acercamiento . Ante esta situación, Silva solicitó medidas de protección y exclusión para ella y sus tres hijos en la Fiscalía de Instrucción N.º 1 de San Rafael .

En octubre, y en el marco de un juicio abreviado en el sur mendocino, Silva fue condenada a nueve meses de prisión domiciliaria por haberle provocado lesiones leves a su expareja, Lucas Adrián Giménez (42) . La mujer permanecerá seis meses más bajo prisión domiciliaria , considerando que está a cargo de una niña de dos años , y posteriormente podrá retomar su vida normal .

Según informaron fuentes judiciales, Silva denunció a una mujer , quien sería exnovia de Lucas Giménez , y también a la madre de la joven . Además, el entorno de Julieta Silva sostiene que desde 2021 existen al menos 255 mensajes de hostigamiento en su contra.

Actualmente, cumpliendo la pena en una casa alquilada, Silva decidió ponerle fin a lo que considera un hostigamiento de larga data por la mujer que sería expareja de Gimenez hasta que Julieta Silva se puso de novia con él. Aún cuando hubo una convivencia normal, sin denuncias, de pronto comenzaron a salir a la luz situaciones de confrontación que derivaron en medidas de protección a la primera hija que tuvo Lucas con su anterior novia.

De esta manera, el Juzgado de Familia prohibió todo tipo de contacto de la menor con Silva, a pesar de que previo al año 2024, la relación era normal cada vez que la niña era cuidada por su padre en tiempos en que compartía el matrimonio con Silva.

Julieta Silva Lucas GIménez Silva solicitó medidas de protección y exclusión en la Fiscalía de Instrucción N.º 1 de San Rafael

Esto cambió abruptamente cuando el año pasado, y empeoró cuando Silva se separó de Giménez. Finalmente, ambos realizaron denuncias cruzadas y en el medio, la madre de la ex pareja de Giménez agregó una supuesta amenaza a la sumatoria de delitos de la que fue acusada Silva.

En un juicio abreviado se descartó la mayoría de los ilícitos que le imputaron y solo quedó la de lesiones leves, admitidas por Julieta Silva en el juicio.

La condena a Julieta Silva tras un juicio abreviado en San Rafael

Tras un juicio abreviado realizado hoy en San Rafael, condenaron a 9 meses de prisión domiciliaria a Julieta Silva, quien confesó haberle provocado lesiones leves a su marido con un manotazo en una discusión de pareja, en tanto que en el mismo fallo fue hallada inocente de las acusaciones de privación ilegal de la libertad, desobediencia a una orden judicial de restricción y amenazas.

Este nuevo caso había tomado ribetes desorbitantes cuando medios nacionales llegaron a señalar que Silva casi había matado a golpes a su marido, Lucas Giménez, que lo había encerrado en el baño, y que había violado una prohibición de acercamiento con la hija mayor de este hombre; por todo lo cual llegaron a especular que podía pasar 40 años en prisión.

Julieta Silva detenida Silva permanecerá seis meses más en prisión domiciliaria

Finalmente, el abogado Castillo presentó pruebas que descartaron las acusaciones más graves. Por ejemplo, quedó claro que Giménez nunca estuvo encerrado en la casa, porque tenía otras puertas por donde salir y, de hecho, salió a atender a la policía en la vereda cuando llamó al 911 para acusar a su esposa que lo estaba golpeando y que “me va a matar”.

También quedó claro que la restricción de comunicaciones de Silva con la hija mayor de Giménez, se dio en el marco de una llamada que él realizó a su mujer, y donde de fondo se escuchó a la menor saludar a Julieta, quien respondió el saludo.

Tal como explicó Castillo, el deber de control y custodia de la menor, estaba bajo la responsabilidad suya porque ella estaba con él cuando realizó el llamado.

Roberto Castillo, abogado Julieta Silva El abogado Castillo presentó pruebas que descartaron las acusaciones más graves

Y por último, las supuestas amenazas que habría proferido a la madre de la anterior pareja de Lucas, quedó claro que fueron frases que se habrían dado en una discusión, donde no tenían el sentido que se le pretendido inferir, ya que eran respuesta a una expresión de la denunciante.

De esta forma, Silva permanecerá seis meses más en prisión domiciliaria, atendiendo a que está a cargo de una menor de sólo dos años de edad, y podrá volver a su vida normal.