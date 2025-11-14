14 de noviembre de 2025
Trágica muerte de un hombre en un accidente vial en San Rafael

Un hombre de 71 años falleció trágicamente en un accidente vial ocurrido este jueves por la noche en San Rafael.

 Por Pablo Segura

Un hombre de 71 años que había sido atropellado en un accidente vial ocurrido en la noche del jueves en San Rafael, falleció en la mañana de hoy viernes en el hospital Teodoro J. Schestakow, donde los médicos lo habían operado e intentaban salvarle la vida.

La víctima circulaba en bicicleta cuando a las 21.20 del jueves fue atropellado por un Renault en Ruta 143 a la altura de calle Corvalán, en Salto de las Rosas, San Rafael.

El hombre sufrió heridas de suma gravedad y fue trasladado, de urgencia, al hospital departamental, donde a las 8.40 de este viernes se confirmó su deceso.

En tanto que el conductor del auto también debió ser internado con politraumatismos varios, uno de ellos en el cráneo.

Según la reconstrucción del accidente vial, el Renault 11 era manejado por un hombre de 34 años y se dirigía por Corvalán de oeste a este.

De acuerdo al relato de testigos, al momento de intentar sobrepasar a un colectivo que estaba detenido sobre la ruta, embistió al ciclista. Esto ocurrió casi a la altura de la Ruta 143.

Como consecuencia del impacto, arribaron a la escena al menos dos ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado.

Los médicos encontraron al ciclista inconsciente, con fracturas varias y traumatismos en varias partes del cuerpo, por lo que fue llevado de urgencia al hospital Schestakow, donde fue operado.

Tras la intervención, el hombre quedó internado en terapia intensiva de ese centro asistencial, donde lamentablemente a las 8.40 de este viernes se decretó su fallecimiento.

Por su parte, el conductor del auto quedó internado con lesiones varias y un traumatismo de cráneo. En las próximas horas sería dado de alta, dijeron fuentes policiales.

En la escena del accidente vial trabajó Policía Científica y personal de la Comisaría 42 de San Rafael. Con esas pericias, ahora la justicia analiza la responsabilidad penal del conductor del auto mencionado.

Por Pablo Segura