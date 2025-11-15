Desarticulan un punto de venta de drogas en Guaymallén y detienen a tres personas

Por Luis Calizaya







La Policía de Mendoza, a través de la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico, allanó una vivienda en Guaymallén y desarticuló un punto de venta de drogas. Por el operativo quedaron detenidos tres hombres y se secuestraron envoltorios de cocaína, 30 mil pesos en efectivo y celulares como prueba para la investigación.

Vendían drogas en una casa y quedaron detenidos en Guaymallén Pasadas las 18 del viernes, efectivos desplegaron un operativo en el marco de la lucha contra el narcotráfico en una casa ubicada en la intersección de las calles Barcelona y Congreso, en Guaymallén, tras diversas denuncias que señalaban el lugar como un punto de venta de estupefacientes.

Detenidos - Drogas - Guaymallén (1) Los detenidos están alojados en la Unidad Penal N.º 32. Como resultado del allanamiento fueron detenidos tres hombres de 25, 29 y 31 años. Secuestraron 82 envoltorios de papel glasé con un total de 42,3 gramos de cocaína, 34.600 pesos en efectivo y dos teléfonos celulares.

Los detenidos fueron trasladados inicialmente a la Comisaría 25ª y luego alojados en la Unidad Penal N.º 32, donde quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley de Estupefacientes.

