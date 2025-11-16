Dos jóvenes murieron en Tupungato tras chocar contra un poste de luz

Tragedia en Tupungato: un impacto contra un poste dejó dos víctimas fatales.

Por Sitio Andino Policiales







Dos jóvenes murieron en un accidente vial ocurrido durante la madrugada de este domingo en Tupungato. El hecho tuvo lugar en la zona de avenida Correa, donde una motocicleta protagonizó un fuerte impacto que ahora es materia de investigación.

Qué se sabe del siniestro que terminó con dos jóvenes fallecidos en Tupungato El accidente vial ocurrió cerca de la 1.10 en avenida Correa, en inmediaciones de la Bodega Covitu. Según las primeras actuaciones policiales, una motocicleta Mondial que circulaba en sentido Este–Oeste terminó impactando contra un poste de alumbrado público.

En el rodado viajaban dos jóvenes: el conductor, identificado como T.B., de 17 años, y su acompañante, G.E.F., de 18. Por motivos que aún se tratan de establecer, el conductor habría perdido el dominio de la motocicleta, lo que provocó el fuerte choque contra la estructura metálica.

Tras el aviso al 911, personal policial y servicios de emergencia llegaron al lugar y constataron la muerte de ambos ocupantes. Minutos después se hizo presente el ayudante fiscal Carlos Frías, quien ordenó las actuaciones de rigor, el trabajo de Policía Científica y la intervención del área de Investigaciones para determinar la mecánica del siniestro.