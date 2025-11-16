Impulso político a la minería: Alfredo Cornejo y Celso Jaque alinean a Provincia, Nación y Municipio

Celso Jaque, Luis Petri y director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro.

Durante su intervención, Alfredo Cornejo remarcó que “el gobierno de la provincia está siempre presente” y que existe “un trabajo continuo con todas las cámaras empresarias del Sur de Mendoza”, en una coordinación permanente sobre los asuntos que impulsan el crecimiento regional. Enfatizó además la importancia del rol privado para fortalecer la gobernabilidad y aseguró que “no sólo se debe estar en el plano de la queja, sino de la organización” para gestionar soluciones a las demandas que la comunidad canaliza a través de las entidades intermedias.

WhatsApp Image 2025-11-16 at 20.32.45 Alfredo Cornejo hablando con el equipo de Medios Andinos. Consultado por la obra de la red cloacal de Malargüe, paralizada desde hace dos años debido a los ajustes nacionales, el mandatario indicó que el proyecto “tiene un contrato abierto”, por lo que se mostró esperanzado en que pueda completarse. Recordó que el objetivo del Ejecutivo provincial es que “todos los municipios" cuenten con obras de saneamiento".

Balance del Aniversario de Malargüe Al cierre del encuentro, realizado en el Centro Polideportivo Malal Hue, el intendente Celso Jaque señaló a SITIO ANDINO que el aniversario departamental invita a “una retrospección de nuestra historia para rescatar los valores que han sido útiles para construir Malargüe”. Valoró estos espacios de intercambio entre los sectores público y privado, y sostuvo que “a partir de las solicitudes del empresariado hay que ver cómo somos capaces de construir un camino común que nos permita llegar a realizaciones concretas” para resolver las problemáticas locales.

WhatsApp Image 2025-11-16 at 20.55.28 (1) Jaque también se refirió a las declaraciones del ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, quien asumirá como diputado nacional por Mendoza en diciembre, respecto a la sintonía entre Nación, Provincia y Municipio para el desarrollo de la minería sustentable. “Estamos convencidos de que este es el camino. Necesitamos que la minería sea una realidad en Mendoza”, afirmó el jefe comunal, al resaltar el potencial económico que esta actividad representa para Malargüe, la provincia y el país.