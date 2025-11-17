Colapso vehicular en Los Libertadores por un accidente vial del lado chileno

El Paso Internacional Los Libertadores, enfrenta un importante colapso vehicular

Por Sitio Andino Policiales







El Paso Internacional Los Libertadores, ubicado en la Ruta Nacional 7, enfrenta un importante colapso vehicular debido a un siniestro vial registrado en el cobertizo del lado chileno. Las autoridades informaron que hay importantes demoras en el ingreso a Chile, especialmente para vehículos particulares y transporte de carga.

Paso Internacional colapsado: los detalles Del lado argentino, la fila de automóviles y camiones supera los 4 kilómetros, generando retrasos y complicaciones en el tránsito de Alta Montaña.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) Las autoridades dispusieron el corte de salida de transportes de carga con destino a Chile, medida que se mantendrá vigente hasta aproximadamente las 17:30 horas con el fin de evitar un mayor congestionamiento en la zona fronteriza.

Las autoridades recomiendan a los viajeros extremar la paciencia, consultar el estado del paso internacional y postergar traslados no esenciales hasta que la situación se normalice.