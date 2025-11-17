17 de noviembre de 2025
{}
Colapso vehicular en Los Libertadores por un accidente vial del lado chileno

Un accidente vial en el sector del cobertizo chileno generó demoras, filas de 4 kilómetros en Argentina y restricciones en la salida de camiones.

El Paso Internacional Los Libertadores, enfrenta un importante colapso vehicular

Por Sitio Andino Policiales

El Paso Internacional Los Libertadores, ubicado en la Ruta Nacional 7, enfrenta un importante colapso vehicular debido a un siniestro vial registrado en el cobertizo del lado chileno. Las autoridades informaron que hay importantes demoras en el ingreso a Chile, especialmente para vehículos particulares y transporte de carga.

Paso Internacional colapsado: los detalles

Del lado argentino, la fila de automóviles y camiones supera los 4 kilómetros, generando retrasos y complicaciones en el tránsito de Alta Montaña.

Las autoridades recomiendan a los viajeros extremar la paciencia, consultar el estado del paso internacional y postergar traslados no esenciales hasta que la situación se normalice.

