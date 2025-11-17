Accidente vial en Ciudad: tres vehículos protagonizaron un fuerte choque y una camioneta volcó

El accidente vial ocurrió en Suipacha y Martínez de Rosas

Por Carla Canizzaro







Un accidente vial ocurrió durante la tarde de este lunes en la Ciudad de Mendoza dejó dos vehículos involucrados. El siniestro tuvo lugar en la intersección de calle Suipacha y Martínez de Rosas, cuando una mujer habría cruzado aparentemente con el semáforo en rojo, impactando contra un vehículo que se encontraba estacionado.

El siniestro ocurrió alrededor de las 18:30 horas cuando una Chevrolet Tracker circulaba hacia el Sur por Martínez de Rosas, en ese momento fue impactada por el Citroën C3 que circulaba hacia el oeste por Suipacha.

Como consecuencia del impacto, la camioneta volcó y colisionó contra un Chevrolet Onix que se encontraba estacionado sobre el margen izquierdo de calle Suipacha.

accidente vial, mendoza Como consecuencia del impacto, la camioneta volcó y colisionó contra un Chevrolet Onix Según las primeras informaciones, ambas conductoras se encuentran fuera de peligro. Una de ellas recibió atención médica en el lugar y se le colocó un cuello ortopédico, mientras que la otra debió ser rescatada por personal de Bomberos, tras el impacto.