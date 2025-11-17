17 de noviembre de 2025
Accidente vial en Ciudad: tres vehículos protagonizaron un fuerte choque y una camioneta volcó

El accidente vial ocurrió en Suipacha y Martínez de Rosas. La camioneta volcó sobre la calzada. Las conductoras recibieron asistencia médica y están fuera de peligro.

El accidente vial ocurrió en Suipacha y Martínez de Rosas

El accidente vial ocurrió en Suipacha y Martínez de Rosas

 Por Carla Canizzaro

Un accidente vial ocurrió durante la tarde de este lunes en la Ciudad de Mendoza dejó dos vehículos involucrados. El siniestro tuvo lugar en la intersección de calle Suipacha y Martínez de Rosas, cuando una mujer habría cruzado aparentemente con el semáforo en rojo, impactando contra un vehículo que se encontraba estacionado.

Como consecuencia del impacto, la camioneta volcó y colisionó contra un Chevrolet Onix que se encontraba estacionado sobre el margen izquierdo de calle Suipacha.

accidente vial, mendoza
Como consecuencia del impacto, la camioneta volcó y colisionó contra un Chevrolet Onix

Como consecuencia del impacto, la camioneta volcó y colisionó contra un Chevrolet Onix

Según las primeras informaciones, ambas conductoras se encuentran fuera de peligro. Una de ellas recibió atención médica en el lugar y se le colocó un cuello ortopédico, mientras que la otra debió ser rescatada por personal de Bomberos, tras el impacto.

