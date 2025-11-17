17 de noviembre de 2025
Prisión preventiva para el acusado del homicidio de Franco Aracena en Guaymallén

La Justicia ordenó la prisión preventiva de Tomás Gómez Bazán, señalado por matar a Franco Aracena en un robo planificado junto a un menor de 15 años.

La resolución fue emitida por la jueza Natalia Didier, quien hizo lugar al pedido de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos

Foto: Yemel Fil

La resolución fue emitida por la jueza Natalia Didier, quien hizo lugar al pedido de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, a partir de las pruebas reunidas. Según fuentes judiciales, el elemento que más comprometió a Gómez Bazán fue la detección de sus huellas dactilares en el lugar del hecho.

La imputación y las pruebas que complicaron a Gómez Bazán

Gómez Bazán había sido imputado por homicidio criminis causa, en concurso real con robo agravado por la participación de un menor de edad, un joven de 15 años que confesó su intervención en el crimen y señaló a Gómez como partícipe.

La Justicia dictó la prisión preventiva de Tomás Jeremías Gómez Bazán (22), acusado del homicidio de Franco Aracena

Las pruebas recabadas por la Justicia son numerosas. En primer lugar, quedó acreditado el robo de una bicicleta y otros objetos pertenecientes a la víctima. En segundo lugar, se constató que toda la vivienda estaba revuelta: muebles volcados, cajones tirados en el piso y un desorden típico de un robo en el que los agresores buscan objetos de valor.

A ello se suma que Aracena fue víctima de un engaño para facilitar el ingreso de los atacantes, ya que el encuentro pactado tenía como excusa un encuentro sexual.

Una vez dentro del departamento, y luego de que Aracena permitiera el acceso de los dos agresores (entre ellos el menor de 15 años), la víctima fue reducida, atada de pies y manos a una silla. Acto seguido, le envolvieron el cuello con una sábana y, tras golpearlo, lo estrangularon.

Los detalles del homicidio en Guaymallén

El hombre de 31 años fue hallado asesinado y atado de pies y manos a una silla en su departamento de Guaymallén, en el interior de un complejo ubicado en cercanías al barrio Unimev. El crimen ocurrió el 30 de septiembre.

Aquella noche, los vecinos vieron salir de la vivienda a dos sujetos con una bicicleta negra con verde, dejando la puerta del domicilio abierta.

El hombre de 31 años fue hallado asesinado y atado de pies y manos a una silla en su departamento

Es que uno de los primeros testimonios de un vecino señaló que vio a dos sujetos salir de la casa de la víctima con una bicicleta que sería de Aracena. Testigos dijeron que el hombre, muy querido en el barrio, estaba buscando trabajo.

Por Sitio Andino Economía