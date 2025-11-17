Condenaron al conductor que mató a padre e hija en Guaymallén y se fugó 12 años

Así quedó el auto en el que viajaban las vícitmas fatales en Guaymallén.

Tras más de 12 años, la justicia condenó hoy a Adrián Ocampo (52), el hombre que en febrero del 2013 causó un trágico accidente vial manejando alcoholizado en Guaymallén , a la pena de 11 años de cárcel efectiva, al encontrarlo culpable de un homicidio simple con dolo eventual.

El juicio contra Ocampo llegó a su fin este lunes, cuando el juez Aníbal Exequiel Crivelli dio a conocer el fallo, aceptando en parte el pedido de la fiscalía y querella en condenar a Ocampo por la muerte de Juan Manuel Viudez (62) y su hija María Laura (39).

El viernes Desarticulan un punto de venta de drogas en Guaymallén y detienen a tres personas

no hay detenidos Revuelo en una escuela de Guaymallén por una denuncia de abuso sexual

Es que el magistrado aceptó declarar a Ocampo culpable de un homicidio simple, aunque estableció una pena menor a lo solicitado por las partes en los alegatos (18 y 20 años respectivamente).

De esta forma , el ahora condenado deberá cumplir la pena en la cárcel, tras haber estado 12 años prófugo por el accidente ocurrido en febrero del 2013 en Guaymallén.

Condenaron al hombre que mató a padre e hija manejando ebrio en Guaymallén

El fallo dio por cerrada una causa que tuvo de todo. Es que al momento del accidente vial, en febrero del 2013, el expediente fue uno de los primeros en ingresar a la batalla judicial sobre la calificación penal ante este tipo de siniestros: homicidio simple u homicidio culposo.

Juicio a Adrian Ocampo

Fue la fiscal Claudia Ríos quien decidió acusar a Ocampo por el primero de estos delitos, teniendo en cuenta que manejaba con un avanzado estado de alcoholemia y en contramano por el Acceso Este. Es decir, casi en un estado de inconsciencia en el que se podía imaginar el daño que podía ocasionar.

Sin embargo, la jueza Alejandra Mauricio decidió cambiar la calificación en una de las tantas audiencias que tuvo el caso y tras ordenar la liberación de Ocampo (mientras seguía sujeto a proceso), el sospechoso se fugó.

Entonces, Ocampo estuvo 12 años prófugo, hasta que en febrero de este año fue recapturado en Bolivia y extraditado a nuestro país. Ahora se realizó el juicio y un tribunal lo condenó por homicidio simple con dolo eventual.

El trágico accidente vial en Guaymallén, en detalle

El trágico accidente vial ocurrió el 11 de febrero del 2023 en el Acceso Este de Guaymallén, donde Ocampo manejaba ebrio y en contramano.

Según la reconstrucción de los hechos, Ocampo manejaba su Renault 19 cuando se detuvo a cargar nafta y luego, sorpresivamente, siguió su camino en contramano por el Acceso Este.

Así manejó unos 400 metros hasta chocar, a metros del cruce con Ruta 50, con un Peugeot 450 azul en el que viajaban las víctimas fatales.

Las pericias demostraron que Ocampo manejaba con un avanzado estado de alcoholemia, por lo que fue imputado por un hecho doloso. Sin embargo, allí comenzó una batalla legal que tuvo un sinfín de planteos.