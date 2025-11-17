Desbaratan una banda que organizaba carrera de galgos en Las Heras

En un amplio procedimiento desarrollado este domingo, la Policía de Mendoza desbarató una organización que realizaba carreras ilegales de galgos en Las Heras , luego de un operativo desplegado en un predio de la zona de Los Algarrobos , en El Algarrobal, donde nueve personas fueron detenidas y puestas a disposición de la justicia.

La intervención, encabezada por la Policía Rural Delegación Centro, permitió la captura del presunto organizador del evento clandestino, además de secuestrar animales, vehículos y numerosos elementos utilizados para esta actividad prohibida.

El operativo comenzó con un sobrevuelo estratégico de los drones de la División VANT , que confirmaron la presencia de caniles, animales y un grupo de personas reunidas en el predio, lo que evidenció que la carrera ilegal ya estaba en marcha.

Con esa información, desde la Policía de Mendoza se dispuso avanzar con el allanamiento, coordinado junto a la Unidad Investigativa Departamental (UID), la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) y efectivos de Infantería. En total, participaron 16 policías bajo la supervisión de las autoridades de la Policía de Seguridad Rural.

Parte de los objetos incautados durante el procedimiento en Las Heras.

Una vez en el lugar, se procedió a identificar a todos los presentes, tanto espectadores como propietarios de los perros. La fiscalía interviniente ordenó, además, la identificación de las personas que portaban medicamentos presuntamente utilizados como estimulantes para los animales, así como el secuestro de los elementos vinculados a la organización de la carrera clandestina.

El resultado de la medida, en detalle

Durante el procedimiento se incautaron cuatro vehículos usados para el traslado de los perros, ocho galgos, cinco caniles, dos gateras, un arma de fabricación casera con varios cartuchos y más de treinta sustancias farmacológicas que habrían sido empleadas como estimulantes.

carrera de galgos 1

También se secuestraron once bozales, documentación con fixtures de carreras y dos tramperos prohibidos por la legislación vigente. En el predio, además, se halló un ave perteneciente a una especie protegida, lo que agrava el cuadro legal para los involucrados.

El resultado final del operativo fue la detención de nueve personas, incluido el presunto organizador, mientras que todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.

La causa avanza bajo las figuras de maltrato y crueldad animal, además de violación a la normativa de protección de fauna silvestre, en el marco de las leyes vigentes.