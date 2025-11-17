Luis Petri visitó la IV Brigada Aérea de Mendoza y reconoció a sus héroes

El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, realizó un reconocimiento a la IV Brigada Aérea de Mendoza y a los héroes que albergó. El funcionario recordó a los caídos en la defensa de las Islas Malvinas y destacó su patriotismo.
El Ministro de Defensa resaltó el patriotismo de la IV Brigada Aérea y evocó a los pilotos que partieron desde Mendoza para defender la soberanía en el Atlántico Sur.
El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, realizó un reconocimiento a la IV Brigada Aérea de Mendoza y a los héroes que albergó. El funcionario recordó a los caídos en la defensa de las Islas Malvinas y destacó su patriotismo.
"Estamos haciendo un reconocimiento a una Brigada que fue integrada por héroes. Lo más importante que puedo decirles es que el Presidente de la Nación les envía un abrazo y el reconocimiento. También los considera héroes y a esta Brigada como heroica", expresó Petri en el homenaje a la Fuerza Aérea Argentina.
Además, agregó: "Venimos a corregir olvidos y a declarar brigadas heroicas porque queremos que esa memoria sea completa, por eso nos parece importante declarar y honrar a la IV Brigada Aérea".
El Ministro de Defensa destacó el patriotismo de la provincia y sus representantes del Ejército. "Mendoza consagra lo que el tiempo y la historia ya sabían, que la IV Brigada Aérea era, es y será heroica por sus hombres, por su causa, porque en ella late la sangre de quienes no aceptaron que la libertad pueda ser negociada", expresó.
Además, agregó: "Es heroica porque como hace dos siglos San Martín cruzó los Andes, desde aquí nuestros pilotos cruzaron los cielos hacia el Atlántico Sur para defender a la Patria. De aquí partieron los que enfrentaron a una fuerza más grande, más equipada, pero nunca más valiente que la nuestra", manifestó.
Petri también recordó a los ocho héroes del escuadrón A-4C que dieron la vida defendiendo la Patria en el conflicto por las Islas Malvinas: Mayor García, Capitán Vázquez, Capitán Manzotti, Capitán Castillo, Primer Teniente Casco, Primer Teniente Bono, Primer Teniente Farías, Primer Teniente López.
"Los que valieron hacia el combate sabiendo que podían no regresar y lo hicieron igual porque entendieron que la Patria vale más que la propia vida. Desde estos hangares partieron hombres y mujeres hacia la eternidad y desde aquí vuelve a nacer la esperanza", indicó.