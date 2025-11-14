Confirman que Luis Petri llega a Malargüe para el tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas

En las primeras horas de esta tarde, autoridades de la Cámara de Comercio de Malargüe confirmaron la participación del ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri , en el tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas, que se realizará este domingo 16 de noviembre en el Centro Cultural y Deportivo Malal Hue, en el marco de los festejos por el 75° Aniversario departamental.

Martín Ginart , integrante del directorio de la Cámara de Comercio , confirmó en exclusiva a SITIO ANDINO l a presencia del funcionario nacional y diputado electo por Mendoza. Según detalló, “hace minutos recibimos el llamado de Carina Brandauer, referente de Mendocinos por el Futuro en Malargüe”, comunicación que permitió oficializar la llegada de Petri al departamento, generando expectativas en el arco político, regional y provincial.

ENTREVISTA Luis Petri habló con SITIO ANDINO: su rol en el Congreso y la visita de Milei a Mendoza

Radiografía de la nueva conformación Primeros chispazos entre el gobierno y los libertarios: cómo quedaría la Legislatura si hay quiebre

“Estamos orgullosos de recibir a una figura nacional”, expresó Ginart, y añadió que la institución “ha trabajado mucho” para concretar un Almuerzo de las Fuerzas Vivas significativo “para todos los malargüinos y para el sector empresarial”.

Por su parte, Pablo López, titular de la Específica de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Malargüe, señaló a MEDIOS ANDINOS que la entidad “es la caja de resonancia de los reclamos de todos los sectores”, subrayando que desde su asunción buscan consolidar “una cámara abierta”, con el objetivo de fortalecer la gestión ante organismos locales, provinciales y nacionales.

López también destacó la relevancia de la edición de este año del Almuerzo de las Fuerzas Vivas, que además de contar con la presencia del ministro Petri reunirá a dirigentes políticos y empresariales de toda la provincia, propiciando vínculos institucionales orientados al desarrollo de las comunidades.

WhatsApp Image 2025-11-14 at 15.13.47 Pablo López.

Consultado por SITIO ANDINO, el dirigente confirmó que Luis Petri será uno de los cuatro oradores del evento, junto con el presidente de la Cámara de Comercio, Gabriel Ginart; el intendente Celso Jaque; y el gobernador Alfredo Cornejo.

Finalmente, la Cámara de Comercio informó que, ante la visita del ministro y las numerosas consultas registradas, se habilitó un cupo limitado de entradas para la ceremonia del domingo, que comenzará a las 13.30 en el Centro Polideportivo Malal Hue. Las tarjetas pueden adquirirse en la sede institucional, ubicada en Comandante Rodríguez (Este) 79.