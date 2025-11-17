17 de noviembre de 2025
ENERGÍA Y AMBIENTE

Jimena Latorre abrió un encuentro clave con empresas de Canadá para fortalecer la gestión energética

Jimena Latorre recibió a una delegación de Alberta, Canadá, en una jornada centrada en tecnología, buenas prácticas y oportunidades en energía y petróleo.

Mendoza fue escenario de una jornada técnica y ronda de negocios que reunió a autoridades locales con una delegación de empresas de Alberta, Canadá. La apertura estuvo a cargo de Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente, en un encuentro destinado a intercambiar experiencias, tecnologías y buenas prácticas para la gestión de campos petroleros maduros y convencionales.

Las actividades se desarrollaron en el Diplomatic Hotel y comenzaron a las 9 con el Seminario Internacional De Alberta a Mendoza: gestionando la complejidad de campos petroleros maduros, organizado por la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense junto con instituciones provinciales.

image
Las actividades se desarrollaron en el Diplomatic Hotel y la apertura estuvo a cargo de Jimena Latorre.

“Es un honor recibir a la delegación de Alberta, una provincia con la que Mendoza comparte una identidad productiva y una visión de futuro muy similares. Ambas regiones hemos construido nuestra historia sobre la energía y los recursos naturales y hoy avanzamos con decisión hacia matrices más diversificadas, sostenibles y alineadas con la transición global”, sostuvo la ministra.

“También compartimos el desafío y la oportunidad que representan los hidrocarburos convencionales, un segmento en el que tanto Alberta como Mendoza han desarrollado capacidades técnicas, regulatorias y operativas que permiten pensar en estrategias comunes”, agregó.

Las voces destacadas del encuentro

El director de Comercio para las Américas de la provincia de Alberta, Benigno Rojas Moreno, celebró la realización del evento. “Estamos aquí por el protagonismo de la energía y la minería. Llegamos en un momento muy oportuno en Argentina por tres razones: el auge petrolero en los no convencionales —que, como mencionó la ministra, también se encuentran en Mendoza—; el interés permanente en la optimización de campos maduros y marginales, un área en la que Alberta tiene muchísima experiencia; y un clima de optimismo por los cambios estructurales que vive el país, al que deseamos todo lo mejor”.

A su turno, el consejero Comercial y Económico de la Embajada de Canadá en Argentina, Frederic Caldwell, destacó los beneficios de fortalecer los vínculos entre ambos ecosistemas productivos. “Buscar sinergias entre empresas mendocinas y compañías de Alberta es estratégico para ambos países. Al igual que Argentina, Canadá apuesta por sus exportaciones de energía para impulsar el crecimiento económico y sostener su estabilidad macroeconómica”.

image
El director de Comercio para las Américas de la provincia de Alberta, Benigno Rojas Moreno, celebró la realización del evento.

Luego de los mensajes institucionales, Roger McMechan, presidente del Canadian Global Energy Forum (CGEF), ofreció una exposición técnica sobre la estrategia operativa que Alberta aplica en la administración de pozos maduros. En su presentación subrayó los aprendizajes transferibles y las oportunidades de colaboración con la industria mendocina.

Una delegación con trayectoria tecnológica y presencia global

La misión canadiense estuvo integrada por diez empresas de referencia internacional en innovación energética, con especialización en perforación, completamiento, simulación, monitoreo, levantamiento artificial, capacitación técnica y control de presión.

Las compañías participantes fueron:

  • Adaga Solutions: Optimización en perforación, completamiento y análisis en tiempo real.
  • Brace Tool: Herramientas de control de flujo, presión y accesorios wireline/slickline.
  • Cognitive Systems: Monitoreo avanzado de maquinaria eléctrica rotativa.
  • Computer Modelling Group (CMG): Simulación avanzada de yacimientos y análisis geocientífico.
  • DataCan Services: Equipos de medición de presión y temperatura para fondo y superficie.
  • Lateral Completions: Tecnologías solubles para terminación de pozos.
  • SAIT (Southern Alberta Institute of Technology): Programas de capacitación técnica para el sector energético.
  • SSI Artificial Lift: Sistemas inteligentes de artificial lifting que ajustan parámetros sin detener el pozo.
  • Team Snubbing: Operación de equipos de snubbing y servicios de control de presión a nivel global.
  • Validere: Soluciones para gestión de datos, calidad de fluidos y monitoreo ambiental (emisiones alcance 1, 2 y 3).

Ronda de negocios y cierre de la jornada

image
La actividad contó con una ronda de negocios para vincular empresas mendocinas con compañías canadienses.

Por la tarde, la actividad continuó con la ronda de negocios, destinada a vincular a empresas mendocinas con compañías canadienses interesadas en oportunidades de asociación, provisión de servicios, transferencia tecnológica, capacitación y desarrollos conjuntos. La inscripción previa permitió coordinar reuniones según los intereses de cada participante.

La jornada concluyó con expectativas positivas para avanzar en proyectos conjuntos, profundizar el intercambio técnico y abrir nuevas oportunidades de cooperación entre Mendoza y Alberta en materia energética.

